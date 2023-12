Serie D/F, mercoledì la 17ª giornata: le designazioni arbitrali

Archiviata la 16ª giornata con il Campobasso, 1-0 al Chieti che, approfittando del pari della Sambenedettese, nell'anticipo di sabato contro il Roma City, si è issato solitario in testa alla classifica e si appresta ad affrontare il Termoli reduce dalla rocambolesca sconfitta in casa dell’Aquila. La Samb riceve la Vigor Senigallia, mentre L’Aquila affronta in trasferta il San Nicolò Notaresco.

Programma completo e relative designazioni arbitrali:

AVEZZANO CALCIO-SORA CALCIO 1907

Thomas Bonci di Pesaro

Giovanni Battista Citarda di Palermo

Francesco Davide Bonaccorso di Catania

CALCIO TERMOLI 1920-CAMPOBASSO F.C.

Michele Pasculli di Como

Matteo Siracusano di Sulmona

Roberto Maroni di Fermo

CHIETI F.C. 1922-F.C. MATESE

Luigi Pica di Roma 1

Massimiliano Cirillo di Roma 1

Paolo Camilli di Roma 1

FORSEMPRONESE 1949-TIVOLI CALCIO 1919

Lorenzo Casali di Crema

Andrea Perrella di Crema

Francesca Pia Algieri di Milano

REAL MONTEROTONDO-ALMA JUVENTUS FANO

Gaetano Alessio Bonasera di Enna

Manfredi Canale di Palermo

Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore

S. NICOLO’ NOTARESCO-L’AQUILA 1927

Samuel Dania di Milano

Nicola Giancristofaro di Lanciano

Federico Cocco di Lanciano

SAMBENEDETTESE-VIGOR SENIGALLIA

Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Pier Guido Morsanuto di Portogruaro

Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto

UNITED RICCIONE-ATLETICO ASCOLI

Gabriele Cortale di Locri

Mateo Sadikajb di Mestre

Riccardo Targa di Padova

VASTOGIRARDI-ROMA CITY

Filippo Pazzarelli di Macerata

Emanuel Luigi Amorello di Pesaro

Pablo Lemos di Nola