Benevento. Andreoletti: "Col Latina voglio risposte importanti"

Il tecnico del Benevento, Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa del "Vigorito", in vista della trasferta di domani in casa del Latina. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Il momento non è dei migliori ma servono risposte importanti anzitutto per noi stessi. Ultimamente anche la fortuna non ci ha sorriso ma non deve essere un alibi. La prestazione contro l'Avellino c'è stata ma serve di più.

Con il presidente abbiamo fatto il punto della situazione e lui ha espresso i suoi dubbi su alcune situazioni ed è giusto visto che è lui il proprietario. Io e il direttore abbiamo dato le nostre motivazioni. Ora le risposte vogliamo darle a lui e al pubblico.

Io guardo molto i numeri e due aspetti ci dicono perché segniamo pochi gol: quando abbiamo fatto la striscia di risultati utili non ne subivamo e facciamo fatica a segnare per il poco cinismo.

La rosa è molto ampia e gestire 32 calciatori diventa difficile. Ora, però, penso al presente e a metterli nelle condizioni migliori per vincere. In campo ci va chi mi da garanzie, serve fare risultato.

Quella col Latina sarà una partita complicata nonostante in casa facciano più fatica. Hanno ritmo e servirà portare dalla nostra parte gli episodi.

Carfora ha margini e cerchiamo di migliorarlo, poi le valutazioni le farà la società. Io lo vorrei tenere qui per farlo crescere; va valorizzato senza perdere di vista l'obiettivo di squadra".