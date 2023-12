Gladiator 1924. In mediana arriva una mezzala dal Bitonto

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’ingaggio di Gaetano Navas. La società del presidente Giacomo De Felice e dell’amministratore unico Stefano Valletta dà il benvenuto alla mezzala destra classe ‘97. Il direttore sportivo Antonio Governucci rinforza il centrocampo con un atleta di grande forza, abnegazione ed intelligenza tattica.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Arzanese, Navas ha vestito le maglie di Reggina, Akragas, Paganese e Rende in Serie C, mentre in D ha indossato le casacche di Casarano, San Giorgio, Francavilla, Mantova, Nocerina, Grosseto e Potenza: in totale ha collezionato oltre 200 presenze tra le due categorie. Arriva a Santa Maria Capua Vetere dopo la prima parte di stagione vissuta a Bitonto.

Grande entusiasmo per il nuovo acquisto dei sammaritani: “Sono molto contento ed onorato di indossare questa maglia. L’ho voluta fortemente, è un orgoglio venire qui. Per il Gladiator è un anno importante, è la stagione del Centenario, per cui faremo di tutto per risalire la classifica. Da oggi inizia un altro campionato”.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.