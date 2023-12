Serie D - Girone F: le decisioni del Giudice Sportivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 15ª giornata.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARNEVALE MASSIMO(CALCIO TERMOLI 1920)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

IACHINI MAURO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

THIAW YABA(CALCIO TERMOLI 1920)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

GATTO ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

Per essere uscito dall'area tecnica protestando all'indirizzo del Direttore di gara e della panchina ospite.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

SCIMIA LUCA DANIEL(SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

URBINATI GIANLUCA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SALVATORE STEFANO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

BUCCHI GIOVANNI(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

FRATERNALI FRANCESCO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

HUTSOL MARYAN(CALCIO TERMOLI 1920)

VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MANCINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SCHEFFER BRACCO MATEO M.(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

BELLARDINELLI ANDREA(L'AQUILA 1927 SSDARL)

PRIMASSO ANDREA(REAL MONTEROTONDO SCALO)

FRADELLA ANTONINO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

BONFIGLIO FRANCESCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CURTOSI FLAVIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GRANDIS TOMAS ANDRES(CAMPOBASSO F.C.)

ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CRUZ DA SILVEIRA WILSON(TIVOLI CALCIO 1919)

DIAMBO AMADOU(UNITED RICCIONE SRL)

NDOJ ORLANDO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CIABUSCHI JONATHAN(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

SEVERINI MIRCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

GROSSI LORENZO(CALCIO TERMOLI 1920)

CANALE LUCA(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CONSON DIEGO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

ZAMMARCHI ANDREA(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

CATANIA FRANCESCO(FOOTBALL CLUB MATESE)

PIETRANTONIO MANFREDO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MARTINELLI SEAN(UNITED RICCIONE SRL)

CECCUZZI EDOARDO(VASTOGIRARDI)