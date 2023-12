Serie C, gir. C. Arbitri della 18a: Delrio a Latina, Ancora a Caserta

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 18a giornata del girone C di Serie C:

AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA

Stefano Nicolini - Brescia

Lorenzo Giuggioli - Grosseto/Roberto Allocco - Alba – Bra

Bogdan Nicolae Sfira - Pordenone

AVELLINO – TARANTO

Luca De Angeli - Milano

Federico Linari - Firenze/Alessandro Cassano - Saronno

Giorgio Di Cicco - Lanciano

BRINDISI – PICERNO

Mattia Caldera - Como

Simone Piazzini - Prato/Francesco Collu - Oristano

Thomas Bonci - Pesaro

CASERTANA – GIUGLIANO

Andrea Ancora - Roma 1

Marco Cerilli - Latina/Alessandro Munerati - Rovigo

Alessandro Recchia - Brindisi

CATANIA – SORRENTO

Matteo Canci - Carrara

Nicola Morea - Molfetta/Vincenzo Abbinante - Bari

Luca Tagliente - Brindisi

JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA

Luca Cherchi - Carbonia

Giorgio Ermanno Minafra - Roma 2/Federico Fratello - Latina

Michele Pasculli - Como

LATINA – BENEVENTO

Michele Delrio - Reggio Emilia

Giorgio Ravera - Lodi/Nicolo’ Moroni - Treviglio

Leonardo Leorsini - Terni

MONOPOLI – CROTONE

Filippo Giaccaglia - Jesi

Amedeo Fine - Battipaglia/Marco Toce - Firenze

Stefania Menicucci - Lanciano

MONTEROSI TUSCIA – TURRIS

Mattia Drigo - Portogruaro

Emanuele Fumarulo - Barletta/Vincenzo Russo - Nichelino

Filippo Pazzarelli - Macerata

POTENZA – ACR MESSINA

Lucio Felice Angelillo - Nola

Marco Colaianni - Bari/Matteo Lauri - Gubbio

Marco Emmanuele - Pisa