Benevento-Avellino 0-1: il derby lo decide Patierno nel primo tempo

Al termine di un derby molto combattuto, che ha visto il Benevento giocare meglio dell'Avellino per ampi tratti di gara, a spuntarla sono, però, gli ospiti allenati da Michele Pazienza. A decidere il match la rete di Patierno nella prima frazione di gara.

Andreoletti sceglie il 3-5-2 con Marotta e Ferrante in attacco e Karic che arretra in mediana con Agazzi e Pinato; in difesa, al centro, c'è Terranova con El Kaouakibi e Berra ai suoi lati; le fasce sono presidiate da Improta e Masciangelo. L'Avellino si schiera a specchio: Cancellotti, Rigione e Cionek formano la linea difensiva; sugli esterni agiscono Tito e Ricciardi; in attacco la coppia è formata da Patierno e Gori.

I giallorossi si fanno vedere dalle parti di Ghidotti al 28' con un tiro di Ferrante, ben respinto dal portiere ospite; la replica avellinese è affidata a Ricciardi la cui conclusione è deviata da Terranova. Al 38' i padroni di casa vanno vicini al gol: Masciangelo, dalla sinistra, mette al centro per Ferrante, Ghidotti si oppone e sulla respinta arriva Karic ma colpisce la traversa. L'arbitro, però, fischia fuorigioco e l'azione sfuma. Tre minuti dopo sono gli ospiti a passare in vantaggio in contropiede: Patierno comincia l'azione sulla trequarti, scarica per D'Angelo che la tocca di prima per Gori che, a sua volta, arriva sul fondo e mette in mezzo per lo stesso Patierno che insacca da pochi passi. Al termine dei 5' di recupero concessi dal direttore di gara, si va al riposo sullo 0-1. Il Benevento, al 19', ha perso Pinato per infortunio: al suo posto è entrato il colombiano Tello.

Nella ripresa il Benevento schiaccia fin da subito l'Avellino nella propria metà campo ma sono le conclusioni verso la porta a latitare. Al 69' Talia calcia in porta ma Ghidotti mette in angolo; sugli sviluppi del corner, Berra, nel tentativo di piazzare la zampata vincente, coglie un palo clamoroso. L'occasione più clamorosa per pareggiare, il Benevento la costruisce al 95': pallonetto di Marotta, la palla sta per entrare ma Cionek salva miracolosamente sulla linea. Al triplice fischio, dunque, l'Avellino si aggiudica il match contro il Benevento per 1-0.

IL TABELLINO