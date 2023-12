Legnago-Novara 1-1, un altro pareggio esterno per gli azzurri

Un punto dolce amaro quello che il Novara conquista nel giorno dell’Immacolata sul campo del Legnago, gli azzurri ottengono il quinto risultato utile consecutivo ma vengono raggiunti da un rigore dubbio nella ripresa, Novara che paga le tante assenze che hanno impedito di disputare una ripresa con più energia. La formazione di Gattuso nel primo tempo è pericolosa anche in altre circostanze oltre al gol ma ad onor del vero il Legnago si divora due reti piuttosto semplici. Ripresa con pochissime emozioni, al Legnago non viene assegnato un rigore evidente, passano pochi minuti e ne viene concesso uno molto dubbio che decide l’uno a uno finale.

Il Legnago sbaglia due facili reti, Corti no e gli azzurri sono in vantaggio dopo 45 minuti Al primo affondo il Novara passa in vantaggio, azione personale di Donadio sulla sinistra e cross per Corti per il quale è un gioco da ragazzi metterla in rete, uno a zero per gli azzurri; al 13’ subito la chance per il Legnago, punizione di Martic non trattenuta da Desjardins, Giani da un metro calcia alle stelle. Al 16’ sinistro di Urso alto sulla traversa, al 26’ Martic sbaglia una facile palla per l’uno a uno, al 30’ Calcagni dal limite sfiora il palo, al 32’ ancora Calcagni di testa impegna severamente Fortin, la prima frazione termina con il vantaggio ospite per uno a zero.

Pari su rigore dubbio per il Legnano, poi il nulla Il Legnago preme ad inizio ripresa, al 13’ Rocco viene trattenuto e l’arbitro assegna un calcio di rigore che lo stesso Rocco trasforma spiazzando Desjardins. La partita si blocca, il Novara è contato e accusa la stanchezza, il Legnago non trova vivacità dai cambi e fino al novantesimo praticamente le squadre si affrontano a metà campo, da segnalare l’espulsione di Svidercoski per proteste ma il Novara ha troppo poco tempo per provare a vincere un match finisce con un punto a testa.

LEGNAGO-NOVARA 1-1

Marcatore: 10’Corti (N), 15’st Rocco (L) su rigore.

Legnago: Fortin, Viero (10’st Buric), Pelegatti, Van Ransbeeck, Rocco (29’st Diaby), Motoc (29’st Franzolini), Travaglini, Giani (10’st Svidercoski), Ruggeri, Noce, Martic. All. Donati

Novara: Desjardins, Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Urso, Calcagni, Ranieri (45’st Bagatti), Di Munno, Donadio, D’Orazio (41’st Speranza), Corti (30’st Scappini). All. Gattuso

Arbitro: Iannello di Messina.

Note: Corner 3-6. Ammoniti Motoc, Diaby e Viero per il Legnago, Boccia, Corti e Di Munno per il Novara. Espulso al 45’ del secondo tempo Svidercoski per proteste.