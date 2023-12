Juve Stabia-Benevento 1-0: derby deciso da Bellich, gialloblù in fuga

Il derby campano di alta classifica tra Juve Stabia e Benevento se lo aggiudicano le “vespe” davanti al pubblico amico del “Menti” per 1-0. Continua il ruolino di marcia impressionante dei ragazzi di mister Pagliuca, sempre saldamente in vetta alla classifica.

Andreoletti conferma il 3-5-2 visto contro il Monterosi: Ferrante e Bolsius compongono l’attacco giallorosso; in difesa, al posto di Pastina, coinvolto nel caso calcioscommesse, c’è Berra come braccetto di sinistra; Talia è in cabina di regia. Pagliuca, invece, schiera i suoi con il 4-3-2-1: Candellone è il riferimento offensivo con Piscopo e Romeo a Supporto; Mignanelli comanda la difesa.

Alla prima azione offensiva del match la Juve Stabia passa in vantaggio: punizione calciata da Leone, Buglio fa da torre per Bellich che, di testa e da distanza ravvicinata, buca Paleari. Il Benevento prova a rimettere il match in equilibrio e comincia la sfida dei giallorossi al portiere di casa Thiam. Il primo grande intervento lo compie al 23’ su una punizione di Ferrante indirizzata all’incrocio: palla in angolo. Sugli sviluppi del corner Improta va alla conclusione ma ancora Thiam salva. Non si registrano altre emozioni e la prima frazione si chiude sull’1-0.

Nella ripresa il primo squillo è dei padroni di casa: conclusione di Andreoni dal limite, al 58’, disinnescata da Paleari in corner. Sei giri di lancette dopo, Thiam salva con i piedi su Improta lanciato a rete. Sul capovolgimento di fronte, Mignanelli coglie l’incrocio dei pali. Al 64’ ci prova Buglio di testa per i padroni di casa ma Paleari fa buona guardia. Un minuto dopo ancora Juve Stabia pericolosa con Candellone che coglie la traversa, grazie anche ad una deviazione sulla sua conclusione. Al 75’ Benevento vicinissimo al pareggio: cross di Bolsius dalla sinistra, palla in area messa fuori dalla difesa gialloblù, Karic va alla conclusione, la palla sbuca da una selva di gambe ma Thiam ci arriva e la devia sul palo. Al 78’ ci prova Bolsius dal limite, Thiam si tuffa e mette in angolo. Nel terzo dei 4’ di recupero, Pinato si divora una occasionissima a tu per tu con Thiam: il centrocampista giallorosso mette clamorosamente sopra la traversa. Al triplice fischio, dunque, la Juve Stabia batte il Benevento 1-0 e continua la corsa solitaria in vetta alla classifica del girone C di Serie C.