Benevento. Andreoletti: "Juve Stabia importante ma non decisiva"

Il tecnico del Benevento, Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani sul campo della capolista Juve Stabia, fischio di inizio alle ore 16 e diretta tv su Rai 2. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Pastina non verrà convocato. Anche se i ragazzi sono carichi avremmo comunque fatto a meno di quanto accaduto nelle ultime ore. Siamo in condizione ottimale per giocare la partita e sbaglia chi pensa il contrario.

Pastina è il braccetto di sinistra e al suo posto dovrò adattare uno tra Capellini e Berra visto che El Kaouakibi lo vedo meglio a destra in termini di spinta. Talia sta bene ma non so dire se partirà dall'inizio o no.

Ciano ha avuto una settimana positiva ed è uno di quelli che mi mette in difficoltà nelle scelte: anche per lui valuterò se metterlo dall'inizio o meno.

La Juve Stabia è una squadra con una identità chiara e non sono li sopra per caso. Difendono bene e hanno un ottimo fraseggio. Li affronteremo sapendo che contro abbiamo una squadra organizzata e che gioca il miglior calcio del nostro girone. Hanno un gruppo compatto e un allenatore tra i migliori della categoria. Non sarà una partita decisiva ma importante sicuramente.

Per quanto riguarda gli assenti abbiamo una situazione uguale alla scorsa settimana con Alfieri, Ciciretti e Masella ancora out.

Ai tifosi ho chiesto fin dall'inizio di scordare il passato. Magari non alleno la squadra più brillante sotto l'aspetto del gioco ma sicuramente è una squadra che onora la maglia. Se continueremo così i tifosi lo riconosceranno perché sanno bene cosa vogliamo costruire".