Benevento. Andreoletti: "Col Monterosi non sarà una gara scontata"

In vista del match di domani contro il Monterosi, fischio di inizio alle 20:45 al "Vigorito", il tecnico del Benevento, mister Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dell'impianto cittadino:

"Durante la settimana abbiamo fatto una analisi degli errori e di come porvi rimedio. Abbiamo lavorato bene e posso dire che il bilancio è positivo nonostante nei primi giorni ci fosse poco da sorridere. Vogliamo metterci alle spalle il risultato della scorsa giornata.

Berra è a disposizione e si è allenato per bene. Ciciretti ha avuto un leggero risentimento e valuteremo se convocarlo o no.

Non ho grosse certezze di formazione e credo mi porterò i dubbi fino al fischio di inizio: questa cosa è positiva perché vuol dire che ho abbondanza di scelte ed i ragazzi mi mettono in difficoltà. Dobbiamo anzitutto sopperire all'assenza di Pastina per squalifica; in mezzo al campo ci sono assenze ma abbiamo le alternative mentre in attacco c'è tanta qualità.

La sconfitta di Monopoli può essere analizzata in tre modi. Quello catastrofico è sbagliato perché, fino a ieri, eravamo comunque a soli 3 punti dalla prima. Il secondo modo è quello della casualità ed è ugualmente sbaglio perché ci sono state cose che non hanno funzionato. Il terzo modo, quello giusto, è quello delle certezze per il quale si deve ripartire dagli errori. La lezione subita a Monopoli ci servirà per non ripetere certe situazioni. Il campionato, che è molto livellato, lo vincerà chi avrà più equilibrio.

Chi scenderà in campo lo avrà meritato in settimana. Leggendo la classifica si potrebbe pensare ad un match facile ma non lo è e noi dovremo dare un segnale chiaro a noi stessi e al campionato.

Il Monterosi merita rispetto e dobbiamo ricordare che sia a Crotone che ad Avellino ha preso gol solo nel finale. Contro le big si esaltano e sanno come mettere in difficoltà gli avversari. Non ci regaleranno nulla.

Le critiche, quando perdi 3-0, vanno accettate con umiltà, specie quelle costruttive".