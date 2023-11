SerieD/F: Giudice Sportivo dopo il recupero. Tre giornate a Rasi

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo il recupero Vastogirardi Campobasso. Tre le giornate di squalifica per Rasi del Campobasso, espulso nel finale di gara per aver colpito con un calcio alla pancia un avversario.

Fermati per un turno anche Nonni sempre del Campobasso e Zuccherato del Vastogirardi.

Le decisioni:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RASI ALESSIO(CAMPOBASSO F.C.)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito con un calcio alla pancia un calciatore avversario che si trovava a terra. ( RA - R AA )

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NONNI LEONARDO(CAMPOBASSO F.C.)

ZUCCHERATO MARCO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NARDO ANTONIO(CAMPOBASSO F.C.)