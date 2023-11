Vietato illudersi

Un titolo che avrà fatto storcere il naso a qualcuno, vince il Novara finalmente e non arriva un titolo celebrativo o quanto meno ottimista? Rispondo di no perché la strada è ancora lunghissima e in questi quattro punti nelle ultime due partite ho visto un po' di fortuna che ci era mancata altre volte oggettivamente.

Certamente una vittoria può cambiare tutto, può sbloccare quella paura che si vede in maniera limpida da fuori, quella fragilità che deve diminuire per avere una possibilità di salvarsi. Ieri nel primo tempo abbiamo rischiato di andare sotto di due reti, fosse successo sarebbe arrivata un’altra sconfitta; nel derby tutte le volte che pareggiavamo subivamo di nuovo il gol dalla Pro, a mio parere ancora non ci siamo ma sicuramente meglio affermarlo dopo una vittoria che dopo una serie di k.o. Un altro dato molto importante sono i punti che avremo a gennaio, quindi è banale ma più ne facciamo meglio è perché dal primo mese del 2024 sotto certi versi inizierà un nuovo campionato, almeno tutti noi lo speriamo; dobbiamo arrivare a tiro di 5-6 squadre davanti a noi per potercela giocare, serve almeno un’altra vittoria detto che senza fare tabelle al momento dobbiamo dare continuità di risultati, un pareggio sul campo del Lumezzane non sarebbe da buttare.

Più risultati positivi otteniamo consecutivamente più acquisiamo consapevolezza e sicurezza; mi aspetto un Novara battagliero domenica prossima in una trasferta non banale per noi tifosi azzurri, a Lumezzane dove abbiamo festeggiato l’ultima promozione in serie B e da dove deriva la foto del Dho di Petto.

Mi vengono i brividi a pensare a quella giornata, bellissima dall’inizio alla fine. Sembra passata un’era zoologica, siamo in una situazione completamente diversa e chissà quando e se riusciremo a tornare a vivere un’emozione del genere.

Forza Novara Sempre!!!