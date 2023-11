Monopoli-Benevento 3-0: si ferma la striscia positiva giallorossa

Il Benevento vede interrotta la striscia positiva di dodici risultati dal Monopoli che batte i sanniti per 3-0 sul proprio terreno di gioco.

Andreoletti parte con gli esterni a piede invertito quindi Masciangelo agisce a destra ed Improta sull'out mancino; Ciano e Ferrante sono in panchina ed una maglia dal 1' la guadagnano Marotta e Bolsius; in difesa c'è El Kaouakibi per Berra. Il Monopoli risponde con Iaccarino e Vassallo schermi davanti alla difesa mentre Borello, Starita e D'Agostino formano la linea dei trequartisti a supporto di Spalluto, unica punta.

Passano soli 5' di gioco ed i padroni di casa passano in vantaggio: Borello serve Iaccarino e questi punisce Paleari. Il Benevento sfiora il pari al 29': Improta coglie la traversa sugli sviluppi di un corner, sulla respinta si avventa Pastina ma il suo tiro viene deviato da Cristallo nei pressi della linea di porta. La prima frazione si chiude con il Monopoli in vantaggio di misura sul Benevento.

La ripresa comincia come il primo tempo, cioè con i padroni di casa che vanno subito in gol: Borello serve Viteritti in profondità, questi entra in area e serve rasoterra al centro Starita che deve solo appoggiarla in rete. Il Monopoli trova la rete di quello che sarà il definitivo 3-0 al 56': cross di Viteritti dalla destra, Spalluto controlla ma non aggancia servendo, di fatto, Starita che calcia di prima intenzione beffando Paleari e siglando la sua doppietta personale. Gli ospiti di mister Andreoletti si vedono solo al 65' con Ferrante che, entrato da poco, impegna Perina. L'ultima emozione del match la regala ancora il Monopoli con Spalluto che, al 91', si invola verso la porta giallorossa ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete. Al triplice fischio, quindi, il finale è di 3-0 per il Monopoli sul Benevento.

IL TABELLINO