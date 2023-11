Successi finanziari e nuove iniziative: il futuro della Serie C

La recente Assemblea Ordinaria e Straordinaria Elettiva di Lega Pro ha segnato un momento cruciale per il futuro del calcio di Serie C. Con l'approvazione unanime del bilancio consuntivo della stagione sportiva 2022/23 e del preventivo economico per la stagione 2023/24, emerge un quadro finanziario notevolmente positivo e promettente per la lega.

“Nel budget per il nuovo anno abbiamo presentato solo segni più – dichiara il presidente di Lega Pro Matteo Marani - i costi sono rimasti immutati e i ricavi sono raddoppiati. Questo a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto dalla governance di Lega Pro. L’interesse, la bellezza e la visibilità della Serie C NOW sono notevolmente aumentati. Ora abbiamo un racconto diverso che aiuta i nostri club. E ‘stata presa la strada giusta: abbiamo un title sponsor, siamo in diretta su Sky Sport, le nostre partite sono visibili anche su Rai 2 e nel mondo con FIFA+, il prodotto Serie C è sempre più ambito e crescono anche gli sponsor” conclude Marani.

Un aspetto fondamentale del nuovo budget è la destinazione dei maggiori profitti. Questi saranno impiegati per ridurre i costi di iscrizione, introdurre il VAR nei playoff e nei playout, e sostenere il progetto giovani, guidato dall'illustre Gianfranco Zola. Per la prima volta, questo progetto beneficerà anche di un fondo derivante da multe e sanzioni ai club, segno di un approccio olistico e ben strutturato alla gestione delle risorse.

Gianfranco Zola, nel suo intervento in Assemblea, ha messo in luce l'importanza di sviluppare talenti all'interno delle società, con l'obiettivo di valorizzarli e promuoverli fino alla prima squadra. Questa visione si allinea con la filosofia generale della Lega Pro, che mira a un miglioramento continuo e alla valorizzazione del calcio giovanile.

L'evento ha visto anche l'elezione di Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, come membro del Consiglio Direttivo di Lega Pro. Questa nomina rappresenta un ulteriore passo verso una governance inclusiva e rappresentativa dei diversi interessi all'interno della lega.