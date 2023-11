Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo, per quanto concerne il girone F, dopo le gare dell'11ª giornata. Eccoli nel dettaglio:

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CHIANESE MAURO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

RIOLFO GIANCARLO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MAURIZI AGENORE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

HUTSOL MARYAN(CALCIO TERMOLI 1920)

GUARINO VINCENZO(FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

GONZALEZ PEREZ SERGIO T(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

COSTA FERREIRA PEDRO M(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

TOMBA ALESSANDRO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

GOMIS KALAGNA GELUCSO(FOOTBALL CLUB MATESE)

RIOSA MICHELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)

FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

PAGLIARI MARCO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SICIGNANO PIETRO(CALCIO TERMOLI 1920)

FALL AMETH(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

PESARESI DENIS(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

ALBANESI FLAVIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

BONELLO GABRIELE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

GELONESE LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

PELLEGRINO GIUSEPPE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

MONTESI ALESSANDRO(TIVOLI CALCIO 1919)

RUCI ALESSIO(TIVOLI CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

SALVATORE STEFANO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

BIO THOMASADUMINTAH(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

CAMILLONI NICOLA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

CARBONELLI TOMMASO(L AQUILA 1927 SSDARL)

CODROMAZ ROBERTO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

ANTEZZA STEFANO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

TRINGALI SALVATORE(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

JIRILLO SERGIO(SORA CALCIO 1907)

SAVI DENNYS(TIVOLI CALCIO 1919)

DJURIC MARCO(UNITED RICCIONE SRL)

SCALINI NICOLO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CANNAVARO MANUEL(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

OLIVIERI DANIELE(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

GABRIELLI ION LORENZO(CALCIO TERMOLI 1920)

GARZIA EMILIO(CALCIO TERMOLI 1920)

ANTIGNANI MATTEO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

MARINO TOMMASO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

SABATTINI ALESSANDRO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

GAGLIARDINI ALEX(FOOTBALL CLUB MATESE)

ALESSANDRETTI GIOVANNI(L AQUILA 1927 SSDARL)

GALESIO LUIS FABIAN(L AQUILA 1927 SSDARL)

BONFIGLIO FRANCESCO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

PAOLUCCI ANDREA(SORA CALCIO 1907)