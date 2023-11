FUSSBALLLIEBE, nuovo Official Match Ball per UEFA EURO 2024

Adidas ha annunciato il lancio di FUSSBALLLIEBE, il nuovo Official Match Ball per UEFA EURO 2024TM. Questo pallone, il cui nome significa "amore per il calcio", è il primo a portare la Connected Ball Technology nel Campionato Europeo di Calcio UEFA. La tecnologia, sviluppata in collaborazione con Kinexon, permette di inviare dati in tempo reale agli ufficiali di gara, contribuendo alle decisioni rapide durante la partita e alla tecnologia di fuorigioco semi-automatico della UEFA.

La palla presenta una serie di caratteristiche innovative. Il guscio esterno, realizzato con 20 pannelli PRECISIONSHELL e scanalature in rilievo, è stato studiato per controllare il flusso d'aria e garantire massima precisione. Il design di FUSSBALLLIEBE rappresenta l'energia del gioco con forme ad ali nere in rilievo, accentuate da colori vivaci come rosso, blu, verde e arancione, che celebrano la vivacità delle nazioni partecipanti e la semplicità del calcio.

Altre caratteristiche includono la ADIDAS CONNECTED BALL TECHNOLOGY, con un sensore di movimento che fornisce dati dettagliati sul movimento del pallone, e il CTR-CORE, un nucleo innovativo che assicura accuratezza e consistenza nel gioco. La PRECISIONSHELL è una pelle in poliuretano con micro e macro texture per migliorare l'aerodinamica, e il pallone utilizza anche materiali bio-sostenibili come fibre di mais, canna da zucchero, cellulosa e gomma.

Sam Handy, VP Product and Design di adidas Football, ha espresso la sua eccitazione per l'introduzione di questa tecnologia rivoluzionaria, mentre Zvonimir Boban, Direttore Tecnico e Responsabile Calcio UEFA, ha sottolineato l'impegno di adidas e UEFA per mantenere alti standard di qualità e prestazioni.

La presentazione ufficiale di FUSSBALLLIEBE è avvenuta a Berlino, dando il via a cinque giorni di celebrazioni. Adidas distribuirà i nuovi palloni in altre nove città ospitanti UEFA EURO 2024 e donerà 900 palloni a scuole, club calcistici e altre iniziative meritevoli in ogni città ospitante. Inoltre, adidas continuerà a donare l'1% delle vendite nette globali dei suoi palloni da calcio a Common Goal. Il FUSSBALLLIEBE sarà utilizzato in tutte le 51 partite del torneo, a partire dal 14 giugno.