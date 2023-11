Il Benevento sfida il Giugliano: le migliori quote

Nella 13a giornata del girone C di Serie C, il Benevento affronta il Giugliano, che lo ha eliminato ai rigori in Coppa Italia di Serie C, tra le mura amiche. Obiettivo dei ragazzi di Andreoletti è continuare la caccia alla vetta della classifica, occupata dalla Juve Stabia, che dista soli due punti. Gli ospiti, invece, sono a caccia di punti che li tengano lontani dalle zone basse della classifica e che, all’opposto, li avvicinino a quelle nobili.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i ragazzi di mister Andreoletti: il segno “1” su IamBET è dato a 1,40, a 1,36 su Bet365 e a 1,37 su Admiralbet. L’“X” paga 4 volte la posta su IamBET, stessa quota su Eurobet e Gazzabet. La vittoria degli ospiti, segno “2”, frutterebbe 7 volte la giocata su IamBET, 7,60 volte su Eurobet e 7,40 volte su AdmiralBet.

Non sono previsti molti gol, ragion per cui l’Under è dato a 1,66 su IamBET e 1,63 su AdmiralBet e 1,68 su Eurobet.

Essendo favoriti i giallorossi padroni di casa, il risultato esatto di 2-0 è quotato 5,70 su IamBET, 5,50 su Daznbet e 5,15 su GoldBet.