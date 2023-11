Benevento. Andreoletti: "Col Giugliano serviranno scelte diverse"

L'allenatore del Benevento, mister Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani sera contro il Giugliano, fischio di inizio alle 20:45 al "Vigorito". Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Stiamo monitorando Berra, gestito in settimana, e sapremo oggi se lo avremo a disposizione. Pinato e Ciciretti sono dei nostri: il primo sente dolore a tratti ma si è allenato tutta la settimana; il secondo sta bene e speriamo ci sia la possibilità di dargli minutaggio.

Quella col Giugliano sarà una partita diversa da quella fatta a Messina. Contro i siciliani siamo andati a prenderli nella loro area, segno che stiamo bene fisicamente. La prestazione è stata figlia dell'avversario. Il Giugliano predilige il palleggio e si muove tra le linee quindi servirà una scelta diversa da parte nostra.

Karic può giocare in diversi ruoli. Io lo vedo un interno perfetto per il 4-3-3 che avevamo progettato all'inizio. In una mediana a due può giocare a patto che capisca certi movimenti.

Il dubbio Marotta-Ferrante è quello che mi tormenta di più. Marotta ha fatto benissimo in Sicilia ma Ferrante ci da grande disponibilità a prescindere dai gol. Se non dovesse giocare non sarebbe una bocciatura.

Il Giugliano è cambiato dall'arrivo di Bertotto e noi dovremo essere umili e bravi nelle ripartenze, inoltre dovremo sapere sfruttare i momenti nei quali avremo il dominio del campo.

Mi spiace non utilizzare Terranova perché fisicamente sta bene. Domani è più probabile che entri a gara in corso ma sono sicuro che darà comunque il suo contributo.

Tello? Se vuole tornare protagonista dipende solo da lui, io non ho nessuna preclusione.

Improta viene valorizzato da sistema di gioco e sto cominciando a vedere partite del suo livello ma mi aspetto ancora di più da lui".