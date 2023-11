Sassuolo-Salernitana 2-2, non basta Thorstvedt

Non va oltre il pari il Sassuolo in casa contro la Salernitana ultima in classifica. 2-2 il finale del Mapei Stadium al termine di una partita a due facce. Prima fase di gara di marca granata che vanno in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Ikwuemesi (5') e Dia (17'). I neroverdi però non si arrendono e recuperano la gara grazie alla doppietta di Thorstvedt (36' e 52'). La Salernitana deve rinviare ancora una volta la prima vittoria in questo campionato, mentre i neroverdi falliscono una ghiotta occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione.