Novara-Albinoleffe 0-3, cala il sipario sugli azzurri

La spinta del recupero sul campo del Renate dura sei minuti per il Novara che incassa due reti nelle primissime fasi di match contro l’Albinoleffe e subisce l’ennesima sconfitta. Una prova ancora una volta disastrosa che ha fatto scattare la contestazione dei tifosi e lo sfogo del direttore sportivo Di Battista nel post match, ora il derby di Vercelli di lunedì prossimo può veramente far iniziare un calvario per una squadra inadeguata per la categoria.

Un avvio da incubo per il Novara I buoni propositi del Novara finiscono dopo meno di cento secondi, azione sulla destra di Arrighini che serve dietro per Doumbia che non sbaglia, difesa azzurra immobile e Albinoleffe in vantaggio. Al 5’Zoma serve Arrighini che viene steso in area da Boscolo Palo in uscita, lo stesso Arrighini si incarica della trasformazione e porta gli ospiti avanti due a zero. Il Novara abbozza una reazione con una punizione di D’Orazio parata con i pugni da Marietta, al 28’ ci prova Caradonna, ancora attento l’estremo avversario, azzurri vicinissimi al gol in chiusura di tempo, il colpo di testa di Migliardi lascia fermo Marietta ma termina di un soffio a lato.

Il Novara non riesce a riaprire la partita e incassa il tris Al 4’ della ripresa Rossetti solo davanti a Marietta si decentra troppo e al momento della conclusione non crea troppo problemi al portiere dell’Albinoleffe, al 6’ il rasoterra di Doumbia va vicino al tris, al 24’ deviazione in area di Bagatti ma ancora una volta manca la necessaria precisione per andare in rete, al 26’ ripartenza Albinoleffe con Zoma che batte Boscolo Palo ma trova sulla sua strada il palo, al 36’ cross di Calcagni per Scappini che di testa si rende pericoloso, al novantesimo ennesimo contropiede dei bergamaschi, Zoma viene steso da Bertoncini e dal dischetto mette la sigla finale sul tardo pomeriggio da incubo del Novara.

NOVARA-ALBINOLEFFE 0-3

Marcatore: 2’Doumbia, 6’Arrighini su rigore, 46’st Zoma su rigore.

Novara: Boscolo Palo, Urso (1’st Bagatti), Bertoncini, Di Munno, Donadio, Calcagni, Boccia, Rossetti (14’st Scappini), Migliardi, Caradonna (22’st Bonaccorsi), D’Orazio (22’st Catania). All. Gattuso

Albinoleffe: Marietta, Marchetti, Doumbia, Brentan, Piccoli, Zoma (47’st Muzio), Gusu (47’st Toccafondi), Munari, Borghini, Gatti, Arrighini (30’st Longo). All. Lopez

Arbitro: Poli di Verona.

Note: Corner 10-3. Ammoniti Boscolo Palo e Bertoncini per il Novara, Arrighini e Zoma per l’Albinoleffe. Spettatori 1500ca.