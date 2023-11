Benevento. Andreoletti: "Messina squadra zemaniana, faremo attenzione"

Il tecnico del Benevento, mister Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match di domenica pomeriggio, fischio di inizio alle ore 18:30, che vedrà i sanniti scendere in campo contro il Messina, in trasferta. Queste le parole dell'allenatore della Strega:

"Se è vero che il Messina ha giocato ogni tre giorni nelle ultime settimane è anche vero che hanno sempre fatto turnover quindi contro di noi metteranno in campo forze fresche. Noi abbiamo recuperato energie e la formazione la sceglierò in base a quanto ho visto in settimana durante gli allenamenti.

Mi turba andare a cambiare qualcosa che funziona ma sceglierò sulla base dell'ultima partita e del lavoro settimanale: questi sono i due parametri che utilizzerò.

Bolsius non ha giocato male contro il Potenza. Ha qualità e può essere una carta vincente nell'uno contro uno. Me lo tengo stretto e lavoriamo su di lui perché nemmeno lui stesso conosce il suo reale potenziale. Può e deve migliorare tatticamente e tecnicamente ma senza perdere il suo istinto.

Karic è un calciatore di equilibrio e, grazie alle sue caratteristiche legate a corsa ed intensità, l'ho schierato in diversi ruoli. Da lui non mi aspetto qualità ma che possa giocare sia a destra che a sinistra.

Ciciretti e Pinato vivono due situazioni diverse. Il primo ha bisogno di minutaggio e non mi aspetto che possa essere subito al 100% ma che migliori col passare di allenamenti e partite. Il secondo, invece, è ristabilito ma convive col dolore alla caviglia che non gli permette di essere, almeno dal punto di vista della sensazione, al massimo.

Improta da il meglio a destra ma mi da molte soluzioni. Voglio parlare con lui per capire come mai si trova meglio a destra.

Pinato è una mezzala con certe caratteristiche. Il suo utilizzo ci mette davanti ad un bivio: o cambiamo modulo oppure adattiamo un centrocampista qualche metro più avanti. Ora che Agazzi e Talia stanno facendo bene, dovrà faticare per riconquistarsi il posto.

Siamo poco concreti perché manchiamo di lucidità. Fatichiamo a chiudere le partite, dobbiamo lavorarci ma la cosa non mi preoccupa. La presenza di Marotta è importante perché quando c'è la necessità di schiacciare l'avversario nella sua area ha le caratteristiche giuste per farlo.

Masciangelo mi ha dato una risposta importante facendosi trovare pronto quando ha avuto la possibilità di giocare. Lo riproporrò cosciente che nel suo ruolo c'è un giocatore affidabile come Benedetti.

I miei primi quattro mesi sono stati impegnativi. Il Benevento è la squadra più importante che ho allenato fino a questo momento e ho sempre dato il massimo. Sono soddisfatto perché abbiamo creato qualcosa: chi gioca per noi onora sempre la maglia, si tratta di un grande obiettivo centrato.

Non mi preoccupa che Ciano non segni. Di occasioni ne ha avute, mi preoccuperei se non fosse stato così.

E' banale dire che la Juve Stabia è la rivelazione del campionato. Il Picerno lo conosco e ha un passato diverso. Le squadre favorite come Avellino, Crotone e Catania arriveranno sicuramente in posizioni di vertice perché hanno qualità.

Non ho accantonato le mie idee ma ho messo davanti il bene della squadra. A quello che ho in mente ci arriveremo col tempo, penso solo che il percorso è più lento di quanto mi sarei aspettato. Io non devo vendere me stesso ma permettere ad una società importante di fare un campionato altrettanto importante.

Pastina è un 2001 che è maturato molto. Me ne avevano parlato male sia per professionalità che serietà. Sotto la mia gestione si è messo a disposizione dal primo giorno dando sempre il massimo. Ha ampi margini di crescita e non deve accontentarsi.

L'ideale sarebbe andare avanti con la rosa attuale perché mi piacerebbe che anche chi ha un rendimento più basso andasse oltre i propri limiti. Non dovessimo riuscirci, allora la società si farà trovare pronta.

Capellini è un grande dubbio perché escludere Terranova risulta difficile. I quattro che ho impiegato fino ad ora hanno dato risposte positive e tenerne fuori uno è difficile.

Il Messina ha fatto la maggior parte dei punti in casa ed ha fermato anche l'Avellino dopo il cambio di allenatore. Sono una squadra "zemaniana" che ha una chiara identità di gioco. Rispetto alla partita contro il Potenza, dovremo difenderci in alcuni momenti sfruttando le ripartenze. Dovremo dominare la partita per la maggior parte dei 90' conoscendo le qualità dell'avversario".