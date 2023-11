Serie C, C. Arbitri della 12a: Frascaro a Messina, Scarpa a Caserta

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 12a giornata del girone C di Serie C in programma dal 4 al 6 novembre:

ACR MESSINA – BENEVENTO

Emanuele Frascaro - Firenze

Giovanni Dell'Orco – Policoro/Michele Decorato - Cosenza

Samuel Dania - Milano

AVELLINO - VIRTUS FRANCAVILLA

Bogdan Nicolae Sfira - Pordenone

Simone Piazzini – Prato/Manuel Marchese - Pavia

Giuseppe Lascaro - Matera

CASERTANA – TURRIS

Eugenio Scarpa - Collegno

Ayoub El Filali – Alessandria/Nicola Morea - Molfetta

Antonio Di Reda - Molfetta

FOGGIA – SORRENTO

Felipe Salvatore Viapiana - Catanzaro

Davide Rignanese – Rimini/Giovanni Pandolfo - Castelfranco Veneto

Mario Perri - Roma 1

GIUGLIANO – BRINDISI

Andrea Calzavara - Varese

Vincenzo Pedone - Reggio Calabria/Simone Biffi - Treviglio

Giuseppe Scarpati - Formia

LATINA – CROTONE

Marco Emmanuele - Pisa

Michele Piatti – Como/Giuseppe Cesarano - Castellammare di Stabia

Francesco Gai - Carbonia

MONOPOLI - AUDACE CERIGNOLA

Dario Madonia - Palermo

Giorgio Ermanno Minafra - Roma 2/Federico Fratello - Latina

Antonio Liotta - Castellammare di Stabia

MONTEROSI TUSCIA – PICERNO

Filippo Colaninno - Nola

Carlo Farina – Brescia/Thomas Storgato - Castelfranco Veneto

Stefano Striamo - Salerno

POTENZA – CATANIA

Domenico Leone - Barletta

Davide Fedele – Lecce/Gianluca Scardovi - Imola

Gabriele Sciolti - Lecce

TARANTO - JUVE STABIA

Simone Galipo' - Firenze

Mattia Regattieri - Finale Emilia/Alessandro Antonio Boggiani - Monza

Giuseppe Costa - Catanzaro