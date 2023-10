Benevento. Masciangelo: "Vittoria importante, sto bene e mi diverto"

Il match-winner di Benevento-Potenza, Edoardo Masciangelo, esterno mancino dei giallorossi, ha commentato in sala stampa la prestazione sua e della sua squadra. Queste le parole dell'esterno della compagine di Matteo Andreoletti:

"La vittoria di stasera è importante perché ci consente di restare ancora lassù in classifica. Sono felice per il gol perché lo cercavo da molto. Venivo da un periodo non facile e l'esultanza è stata liberatoria. Ho ritrovato la forma e sto veramente bene.

Dovremo aspettarci squadre che ci affrontano come ha fatto il Potenza stasera. Noi dobbiamo aver pazienza come oggi e creare tante occasioni come abbiamo fatto in questa partita, serve solo concretizzarne di più.

Sono al servizio della squadra e cerco sempre di sudare la maglia e dare il massimo. Il ruolo mi piace molto perché mi consente di esprimermi al meglio. Mi trovo bene con il mister e spero, ora che sto bene fisicamente, di avere sempre questa confidenza in campo.

Io a Benevento sto bene ma sul rinnovo decide la società. Non è stato facile rientrare dopo l'infortunio alla fascia plantare che mi ha tenuto fuori per molto tempo. Nelle squadre che ambiscono ad obiettivi importanti la concorrenza è normale ma ora sono felicissimo della mia condizione e voglio solo divertirmi in campo.

Il gruppo è fantastico e si vede in campo il nostro affiatamento: tutti lottano per tutti e questa cosa è bellissima".