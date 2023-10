Il Benevento sfida il Potenza: cosa dicono le migliori quote?

Il Benevento, nel posticipo della 11a giornata del girone C di Serie C, ospita il Potenza al "Vigorito", fischio di inizio alle ore 20:45, con l'obiettivo di conquistare tre punti che lo porterebbero al secondo posto, appaiato con l'Avellino, ed a sole due lunghezze dalla capolista Juve Stabia.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i ragazzi di mister Andreoletti: il segno "1" su IamBET è dato a 1,63, a 1,55 su Snai e a 1,59 su GoldBet. La "X" paga 3,60 volte la posta su IamBET, 3,31 su DaznBet e 3,50 su Bet365. La vittoria degli ospiti, segno "2", frutterebbe 5,20 volte la giocata su IamBET, 4,66 volte su DaznBet e 4,80 volte su AdmiralBet.

Come spesso accade nei match di Serie C, non sono previsti molti gol, ragion per cui l'Under (2,5) è dato a 1,70 su IamBET e 1,46 su Daznbet e 1,45 su AdmiralBet.

Essendo favoriti i giallorossi padroni di casa, il risultato esatto di 1-0 è quotato 5,90 su IamBET, 4,50 su Daznbet e 4.95 su GoldBet.