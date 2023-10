Benevento. Andreoletti: "Vincere col Potenza sarebbe grande segnale"

L'allenatore del Benevento, Matteo Andreoletti, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani sera contro il Potenza. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Pinato e Ciciretti sono convocati. Purtroppo abbiamo potuto lavorare solo oggi perché le altre sedute sono servite a recuperare le forze. Le valutazioni le farò fino all'ultimo per poter capire quali calciatori hanno più energie da mettere in campo. La scelta è tra utilizzare la stessa formazione della scorsa giornata o mettere qualche elemento con più energie nel serbatoio.

A Foggia mi è piaciuta la voglia di dominare la partita. Il problema resta quella della rifinitura perché abbiamo sbagliato i passaggi decisivi. Bisogna tenere un certo equilibrio tra la qualità e, appunto, equilibrio. Improta ha giocato meglio sulla destra. Sono in difficoltà nelle scelte: la logica non è il turnover ma solo schierare chi sta meglio.

Il Potenza è in fiducia visti i 4 punti in due partite. Hanno ottimi calciatori ma anche diversi assenti. Dobbiamo essere consci del valore dell'avversario.

Vista la nostra rosa, non posso lamentarmi delle assenze perché ho tante alternative. Una vittoria domani sera darebbe un segnale importante vista la continuità che stiamo mettendo.

In casa ed in trasferta l'atteggiamento è lo stesso. Proviamo comunque a fare la partita ed a volte ci riusciamo ed altre no. Una delle variabili è anche il terreno di gioco che troviamo. Una squadra che ha ambizioni di vittoria del campionato, quando capisce che non si può vincere, almeno cerca di non perdere.

Su Tello non ci sono preclusioni ma le sue esclusioni sono dettate dal rendimento. Per me è un centrocampista e chi sta giocando ora in quel ruolo da garanzie e mi è difficile fare modifiche. Lui è importante per la squadra ma deve dimostrarlo a tutti. Quando avrà la stessa spinta degli altri troverà posto perché è un calciatore di valore.

Uno dei dubbi sulla formazione di domani è legato a Bolsius. Da subentrante ha sempre fatto bene ed io voglio dargli una possibilità ma devo guardare anche agli equilibri di squadra. Non possiamo mettere tre attaccanti dall'inizio. Ciano e Bolsius ci darebbero più qualità ma dobbiamo anche rincorrere gli avversari. Non possiamo farlo dal 1' perché non siamo in condizione in questo momento".