Coppa Promozione, nel finale il Baveno piazza la zampata

Non è stato certo il miglior Città di Baveno della stagione quello sceso in campo nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Piemonte Promozione al "Galli" per affrontare la frizzante Dufour Varallo di Luca Porcu, ma non avrebbe potuto essere altrimenti viste le tante assenze previste nell'undici iniziale da mister Sottini - da Sarr a Cabrini, passando per Ceschi - che in questo momento non vuole distogliere l'attenzione dal campionato in cui i lacuali sono costretti ad inseguire. Tuttavia i bavenesi hanno saputo distillare un successo, concretizzatosi nei minuti finali ma costruito nell'arco dell'intera partita, che è un primo passo verso un quarto di finale che però dovrà essere sudato nella gara di ritorno quando verosimilmente i valsesiani si giocheranno tutte le carte a propria disposizione per provare a ribaltare l'esiguo vantaggio con cui i lacuali si presenteranno a Roccapietra.

L'importanza dei calci da fermo Sottini fa di necessità virtù e sfrutta il turno infrasettimanale di Coppa per vedere all'opera dal primo minuto alcuni dei giovani che premono alle spalle dei titolari, dai '05 Chafri e Frigerio a Piana, passando per Piccini e concedendo la chance di ritornare in porta dal primo minuto a Beltrami. Anche Porcu dal canto suo vara una formazione che presenta qualche cambio ma in misura certamente meno invasiva di quanto fatto dal Baveno anche perché i big sono quasi tutti al via fin dal calcio d'inizio. E se Salmoirago al 2' deve intervenire sulla battuta ravvicinata di Frigerio per quella che diventa la prima occasione della gara, l'avvio della Dufour Varallo è sicuramente migliore rispetto a quello degli avversari tanto che all'8' gli ospiti si ritrovano già in vantaggio grazie alla deviazione volante di Nobili che di testa ha modo di spedire - quasi indisturbato - alle spalle di Beltrami la punizione scodellata in area da Repossini e guadagnata con mestiere da Foresto. Non si fa attendere la reazione dei padroni di casa che al 12' costruiscono una limpida palla gol sull'asse De Ponti-Piana-Ramalho con il diagonale di questo ultimo che lambisce il palo più lontano rispetto al punto di battuta del capitano bavenese; sono però ancora brividi per i lacuali un minuto dopo quando un rilancio corto di Beltrami finisce giusto sui piedi di Repossini che non ci pensa due volte a provare il pallonetto che supera il portiere ma si adagia sulla parte altra della traversa prima di finire sul fondo. Un rischio così grosso spinge i padroni di casa a riassestarsi pensando prima di tutto ad inaridire le fonti di gioco avversarie ma quando il compito viene assolto la squadra riprende a macinare il proprio gioco creando diverse occasioni: al 27' il profondo cambio campo di Ramalho raggiunge Danzo che in bello stile stoppa e rientra nel giro di un amen mandando la successiva conclusione lontana dai pali di Salmoirago che al 30' deve intervenire per esorcizzare la botta dalla distanza di Piccini. Sono diversi i corner guadagnati dal Baveno in questo frangente, il più pericoloso dei quali è calciato teso da Fodrini e taglia tutta l'area piccola senza che nessuno - tra compagni e avversari - riesca ad intervenire sulla sfera (41'); è però il preludio al gol del meritato pareggio concretizzato al 44' da Di Leva che si butta con forza sull'ennesimo pallone che balla nell'area valsesiana spingendolo verso la porta in modalità caterpillar: 1-1 e tutti al riposo.

All'ultimo tuffo Porcu in avvio di ripresa concede fiato a Rovei inserendo il secondo degli Zonca a sua disposizione ma di fatto senza cambiare lo schieramento di una Dufour che ha tenuto bene il campo del "Galli". Sottini insiste invece sulle sue scelte iniziali - e lo farà fino a ben oltre la mezz'ora della ripresa - con il risultato che due squadre che hanno imparato a conoscersi si impostano in modalità attesa cercando il momento giusto per pungere. Momento che per la Dufour pare arrivare all'8' quando Stesina si invola a campo aperto sballando però di molto la conclusione in porta che non può far paura a Beltrami. Tra le fila bavenesi i più attivi paiono Piana e Danzo che combinano più volte creando in ogni occasione almeno i presupposti della pericolosità: al 13' la percussione dell'attaccante classe '03 si conclude con un cross per Danzo piazzato in area e liberato in affanno da Sironi; le parti si invertono al 16' con Danzo che si ritaglia lo spazio per il tocco arretrato per l'accorrente Piana la cui conclusione ben indirizzata viene respinta dalla foresta di gambe piazzatesi a protezione della porta di Salmoirago. Al 20' è miracoloso il riflesso con cui Beltrami si oppone d'istinto alla capocciata a botta sicura di Manuel Zonca poi al 25' è Piana a sprintare nella trequarti valsesiana trovando un varco tra le larghe maglie della difesa ospite ma, sul ritorno trafelato di Sironi, ad affrettare il tiro in porta alzando troppo la mira. L'attaccante locale potrebbe rifarsi al 27' quando, sul cross al bacio di Ramalho, va in cielo per colpire di testa ma schiaccia proprio addosso alla figura di Salmoirago facendo fare bella figura al portiere avversario che para un pallone sul quale, se indirizzato in qualsiasi altra parte dello specchio, avrebbe potuto fare ben poco. Il via ai cambi bavenesi sembra segnare l'epilogo di una gara che scivola lentamente verso il finale ma saranno proprio due dei nuovi entrati - Lamia e Garoni - a confezionare proprio al 90' la rete del successo lacuale che però ha origine addirittura da una punizione a favore degli ospiti che la Dufour spreca malamente innescando il contropiede avversario, Piana va velocemente da Lamia che fa la sponda per la battuta ineluttabile da fuori di Garoni che si infila quasi all'altezza del sette rendendo vano il volo del portiere vercellese.

CITTA' DI BAVENO-DUFOUR VARALLO 2-1

Reti: 8' Nobili (D), 44' Di Leva (C); 45'st Garoni (C).

Città di Baveno (3-5-2): Beltrami; Chafri, Di Leva, Pastorelli; Danzo, Fodrini, Frigerio (33'st Lamia), Piccini (39'st Garoni), Ramalho; De Ponti, Piana (46'st Diverio). A disposizione: Cranna, Limoni, Rossi, Cattaneo, Minazzi, Zanoia. All. Sottini.

Dufour Varallo (4-3-2-1): Salmoirago; Lorenzetto (33'st Bonazzi), Sironi, Rovei (1'st D. Zonca), Mughetto; Stesina (15'st Gila), M. Zonca, Buscemi; Repossini (15'st Testori), Foresto (38'st Mostoni); Nobili. A disposizione: Trentinella, De Bernardini, Aprile, Feccia. All. Porcu.

Arbitro: Zamfira di Asti.

Note: Ammoniti De Ponti per il Città di Baveno, Sironi per la Dufour Varallo.