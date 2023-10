Novara-Atalanta U23 2-3, gli azzurri sono ultimi

Il Novara perde la quarta partita in casa e sprofonda all’ultimo posto della classifica del girone A di Serie C, una serata ancora una volta drammatica sportivamente parlando per gli azzurri a cui non basta passare in vantaggio contro l’Atalanta U23, i neroazzurri ribaltano il match ad inizio ripresa, il pareggio di Caradonna non serve perché al 40’ è Ghislandi a siglare la rete della vittoria. Per l’Atalanta U23 prime reti fuori casa e prima vittoria fuori casa della sua storia.

Bel gol di Donadio, il Novara finisce il primo tempo in vantaggio Errore della difesa atalantina, Rossetti aggira Vismara ma si decentra troppo e non riesce a segnare, ci prova ancora Rossetti al 20’, Vismara para in angolo; al 22’ Novara in vantaggio, Solcia scivola e lascia spazio a Donadio che è bravissimo a battere Vismara e a portare il risultato a favore dei padroni di casa. Nella seconda parte della prima frazione non succede praticamente nulla e le due squadre vanno a riposo sul punteggio di uno a zero per il Novara.

L’Atalanta la ribalta, gli azzurri sono ultimi Al 3’ della ripresa l’Atalanta pareggia, gran gol di Capone dal limite dell’area, Boscolo Palo non può arrivarci; al 5’ gli ospiti raddoppiano, cross di Palestra e tocco vincente di Gyabuaa, per l’Atalanta segnano i due nuovi entrati, per gli azzurri un inizio ripresa da incubo. Al 9’ conclusione di Calcagni troppo centrale per impensierire Vismara, al 16’ il Novara pareggia, bella discesa di Migliardi sulla sinistra, cross per Caradonna che in acrobazia fa il due a due. Al 25’diagonale di Urso, controlla Vismara; al 40’ torna avanti l’Atalanta, cross di Palestra per il colpo di testa vincente di Ghislandi, un altro nuovo entrato va in gol per i neroazzurri; al 42’ azione personale di Palestra che non inquadra la porta.

NOVARA-ATALANTA U23 2-3

Marcatore: 22’Donadio (N), 3’st Capone (A), 5’st Gyabuaa (A), 16’st Caradonna (N), 40’st Ghislandi (A)

Novara (3-4-2-1): Boscolo Palo; Boccia, Bertoncini, Urso (29’st Ranieri); Caradonna, Di Munno, Calcagni, Migliardi (39’st Scaringi); Donadio, Gerardini (6’st D’Orazio); Rossetti (39’st Scappini). All. Gattuso

Atalanta U23 (3-4-2-1-): Vismara; Solcia (32’st Ghislandi), Masi, Del Lungo; Palestra, Mallamo (26’st Roaldsoy), Awua (1’st Gyabuaa), Ceresoli; Di Serio (26’st Italeng), Sidibe (1’st Capone); Cisse. All. Modesto

Arbitro: Ancora di Roma.

Note: Corner 4-3. Ammoniti Boccia per il Novara, Italeng, Gyabuaa, Masi e Solcia per l’Atalanta. Spettatori 2577, 2310 abbonati e 267 paganti.