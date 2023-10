Sorrento-Benevento 0-1: il subentrato Bolsius pesca il jolly decisivo

Il Benevento conquista i tre punti nella gara contro il Sorrento disputata sul neutro di Potenza per l'indisponibilità dell'impianto sorrentino: a decidere il match è stata una rete di Bolsius.

Andreoletti conferma, per i giallorossi, il 3-4-2-1 con Kubica e Ciano in appoggio a Ferrante e la difesa con Pastina centrale, El Kaouakibi e Berra ai suoi lati. Maiuri, allenatore del Sorrento, risponde con un 4-3-3 nel quale Scala e La Monica assistono dalle fasce il centrale Ravasio.

La prima frazione, che "ai punti" andrebbe al Benevento, vede i giallorossi ospiti pungere maggiormente dalle parti di Marcone, chiamato più volte a respingere tiri pericolosi scoccati da Ferrante, Talia ed Improta. La risposta dei padroni di casa è affidata ai tentativi di Ravasio e Vitale ma, in ambedue i casi, Paleari non ha problemi a tenere inviolata la porta. All'intervallo, dunque, il punteggio resta sullo 0-0.

Nella ripresa il Benevento tiene il pallino del gioco ma non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Marcone. Tutto questo fino al minuto 84' cioè quando Bolsius, subentrato a Kubica al quarto d'ora del secondo tempo, pesca il jolly con un destro al volo dal limite che non lascia scampo a Marcone. Al triplice fischio, quindi, il Benevento festeggia la vittoria al termine di una partita non bella ma che comunque vale i tre punti.

IL TABELLINO