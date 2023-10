Comparazione quote: Benevento favorito a Sorrento per IamBET

Il Benevento, secondo in classifica nel girone C di Serie C a soli tre punti dalla vetta, fa visita al Sorrento sul neutro di Potenza, domani pomeriggio, fischio di inizio alle ore 18:30. Il match è valido per la nona giornata di campionato.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i ragazzi di mister Andreoletti: il segno “2” su IamBET è dato a 1,89, a 1,88 su Better e a 1,83 su Bet365. La “X” paga 3,30 volte la posta su IamBET, 3,25 su Bet365 e 3,20 su DaznBet. La vittoria dei padroni di casa, segno “1”, frutterebbe 4 volte la giocata su IamBET, 3,85 volte su Better e 3,75 volte su Bet365.

Non sono previsti molti gol, ragion per cui l’Under è dato a 1,76 su IamBET e 1,70 su Daznbet.

Essendo gli ospiti favoriti, il risultato esatto di 0-1 è quotato 6,80 su IamBET, 6,60 su GazzaBet e 6,50 su Daznbet.