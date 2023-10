Novara FC, Gattuso: “Non il bello ma il concreto”

La prima conferenza di Giacomo Gattuso, neo mister del Novara FC che prende il posto dopo l’enonero di Buzzegoli tenutasi nel pomeriggio allo stadio “Silvia Piola” ridefinisce gli equilibri di una squadra che fatica a salire in classifica.

Impressioni Il nuovo mister si dice: ”Soddisfatto del gruppo, di come hanno lavorato, dell’approccio, dell’atteggiamento. Essere soddisfatto nel quotidiano è importante ma bisogna essere soddisfatto chiaramente dopo la partita che andremo ad affrontare”.

Il match di domani Non si scherza contro il Mantova che permane nella cresta della classifica del girone A. “Una partita difficile, perché incontriamo una squadra molto forte. Vorrei una squadra bella compatta, bella aggressiva, determinata, che mette in campo tanti valori, tanti aspetti che alla lunga possono fare la differenza. Dobbiamo pensare a diventare una squadra tosta che possa stare bene anche a livello tattico in campo, dobbiamo trovare una partita in cui dopo la partita possiamo riprendere un po’ di autostima.”

Il calcio bello può aspettare Accarezza il gruppo Gattuso, quasi a proteggerlo perché la compattezza di cui la squadra ha bisogno non tardi a crearsi. “Siamo esseri umani, molte volte le emozioni e gli aspetti interiori non sempre si riescono a gestire. Mi interessa che la squadra adesso arrivi a fare una prestazione sotto l’aspetto della concretezza, che non è il mio calcio ma ora deve essere questo. Ora abbiamo bisogno di un calcio in cui la semplicità e la voglia di fare male deve prevalere. Non dobbiamo vedere il bello ma il concreto”.

La formazione L’ obiettivo principale è ripartire e cucire quelle parti in cui la squadra è stata carente, come nel reparto offensivo, ad esempio, e per farlo secondo il nuovo mister: ”Dobbiamo ripartire da quei giocatori che a livello tattico, tecnico e mentale ti possono dare delle garanzie, cercherò di mettere in campo la formazione che mi può donare questo. Questi giorni mi sono serviti a conoscerli meglio, anche sotto l aspetto caratteriale. L’ allenatore deve essere bravo oltre a far crescere il giocatore e le squadra tirar fuori il meglio di ogni giocatore.”

Infermeria Assenti Khailoti, che rimane out per almeno un mese per una lesione da non sottovalutare, Catania e Speranza.

Appuntamento domani presso lo stadio “Martelli” di Mantova alle ore 18.30.