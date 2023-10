Serie C, C. Gli arbitri della 9a: Bordin a Sorrento, Scarpa a Catania

L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare valide per la 9a giornata del girone C di Serie C. Queste le "quaterne":

AUDACE CERIGNOLA - LATINA

Gianluca Grasso - Ariano Irpino

Marco Croce - Nocera Inferiore/Marco Sicurello - Seregno

Antonio Pio Pascuccio - Ariano Irpino

AVELLINO - MONTEROSI TUSCIA

Dario Madonia - Palermo

Daniel Cadirola – Milano/Nicola Di Meo - Nichelino

Gabriele Sciolti - Lecce

BRINDISI – CASERTANA

Filippo Giaccaglia - Jesi

Giuseppe Luca Lisi – Firenze/Fabio Dell'Arciprete - Vasto

Domenico Petraglione - Termoli

CATANIA – TARANTO

Eugenio Scarpa - Collegno

Ferdinando Pizzoni – Frattamaggiore/Andrea Pasqualetto - Aprilia

Silvio Torreggiani - Civitavecchia

CROTONE – FOGGIA

Niccolo' Turrini - Firenze

Marco Cerilli – Latina/Matteo Pressato - Latina

Gabriele Restaldo - Ivrea

GIUGLIANO – POTENZA

Francesco D’Eusanio - Faenza

Andrea Barcherini – Terni/Alessandro Cassano - Saronno

Alessandro Gervasi - Cosenza

MONOPOLI - VIRTUS FRANCAVILLA

Dario Di Francesco - Ostia Lido

Michele Decorato – Cosenza/Pierpaolo Vitale - Salerno

Marco Giordano - Matera

PICERNO - ACR MESSINA

Giorgio Vergaro - Bari

Mario Pinna – Oristano/Giovanni Pandolfo - Castelfranco Veneto

Gabriele Cortale - Locri

SORRENTO - BENEVENTO

Andrea Bordin - Bassano del Grappa

Giacomo Monaco – Termoli/Giuseppe Lipari - Brescia

Valerio Pezzopane - L'Aquila

TURRIS - JUVE STABIA

Valerio Crezzini - Siena

Fabio Catani – Fermo/Luca Landoni - Milano

Mario Perri - Roma 1