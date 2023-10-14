Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo
Questi i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo avv. Merone dopo le gare della sesta giornata. Eccoli nel dettaglio:
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/10/2023
PERGOLIZZI ROSARIO(CAMPOBASSO F.C.)
Per comportamento non regolamentare, allontanato.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GARZIA EMILIO(CALCIO TERMOLI 1920)
GELONESE LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)
MANCA NICOLO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
HUTSOL MARYAN(CALCIO TERMOLI 1920)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
BRACAGLIA ANDREA(FOOTBALL CLUB MATESE)
GUARINO VINCENZO(FOOTBALL CLUB MATESE)
CAPECE GIORGIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
TONELLI SIMONE(UNITED RICCIONE SRL)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
MELEDANDRI LORENZO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
PASQUI RICCARDO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
RIOSA MICHELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)
TOCCO LEONARDO(VASTOGIRARDI)
COSTA FERREIRA PEDRO MIGUEL(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
SCOPPA FEDERICO MATIAS(CALCIO TERMOLI 1920)
ABONCKELET DUC MADY(CAMPOBASSO F.C.)
VESI MARCO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
KERJOTA SABAH(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
LESI FIALMPI(FOOTBALL CLUB MATESE)
BIANCHI LORENZO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
BANEGAS PABLO EZEQUIEL(L'AQUILA 1927 SSDARL)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA(SAMBENEDETTESE SSDARL)
PEZZOLA LEONARDO(SAMBENEDETTESE SSDARL)
IURGENS FEDERICO(TIVOLI CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
TOMASSINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
DE ALMEIDA ENZO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
MARUCCI STEFANO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
IZQUIERDO HERNANDE ASIER(CALCIO TERMOLI 1920)
MANCINI LORENZO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
SCHEFFER BRACCO MATEO M.(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
RICCIARDI LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)
BIO THOMASADUMINTAH(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
GERMINALE DOMENICO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
MARCANTOGNINI GIANLUCA(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
ROVINELLI ENRICO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
DEL PINTO LORENZO(L AQUILA 1927 SSDARL)
LORENZONI FILIPPO(L AQUILA 1927 SSDARL)
FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
FORCINI ALEX(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
MARRANCONE ALESSANDRO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
CANCELLI NICOLO'(SORA CALCIO 1907)
MARSINANO STEFANO(SORA CALCIO 1907)
PELLEGRINI THOMAS(TIVOLI CALCIO 1919)
VENTO EMANUELE(TIVOLI CALCIO 1919)