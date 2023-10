Benevento-Picerno 2-2: Kubica agguanta il pareggio nel recupero

E' terminato in parità, sul punteggio di 2-2, il match tra Benevento ed Az Picerno, disputatosi al "Vigorito", valido per l'ottavo turno del girone C di Serie C.

Mister Andreoletti schiera Tello e Ciano in appoggio al bomber di casa Ferrante e Agazzi ed Improta dal 1'; risponde mister Longo con Murano a guidare l'attacco ospite.

Gli ospiti passano in vantaggio al 18': tocco in profondità di Garcia per Murano che aggancia bene la sfera e, con un preciso diagonale, fredda Paleari. La prima frazione non riserva altre emozioni degne di nota e si va all'intervallo sullo 0-1.

La ripresa vede il Benevento a caccia del gol del pareggio che arriva al 71': cross di Ciano dalla destra, De Ciancio tocca con la mano e l'arbitro Centi indica il dischetto. Dagli undici metri Marotta, entrato da poco, non sbaglia e sigla l'1-1. Il pareggio dura poco, però, perché 5' dopo il direttore di gara assegna un nuovo rigore ma questa volta in favore del Picerno per un fallo di Paleari in uscita su Ciko. Sul dischetto va Murano che realizza la sua doppietta personale. I giallorossi restano anche in 10 per l'espulsione di Marotta ma non mollano e ci credono fino alla fine. Infatti, al 94', la squadra di Andreoletti acciuffa il pareggio: Ciano mette un cross dalla destra che Kubica è pronto a deviare alle spalle di Merelli. Al termine dei 7' di recupero, Centi manda tutti negli spogliatoi: Benevento e Picerno pareggiano 2-2.

IL TABELLINO