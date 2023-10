Svolta Novara, esonerato Buzzegoli

Una decisione per certi versi inevitabile è arrivata nella serata di ieri, Daniele Buzzegoli è stato sollevato dall'incarico di guida tecnica del Novara FC.

Quattro punti in otto partite e una prestazione per larghi tratti sconcertante contro l'Arzignano venerdì sera sono state la causa di questa decisione, per la sua successione sembra in pole position Giacomo Gattuso, un tecnico che conosce bene la piazza novarese.