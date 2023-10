Benevento. Andreoletti: "Il Picerno è forte, facciamo attenzione"

Il Benevento affronterà domani pomeriggio al "Vigorito", fischio di inizio alle 14, il Picerno. Mister Andreoletti, tecnico giallorosso, ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dell'impianto cittadino a circa 24 ore dall'impegno sul campo:

"Ho provato a recuperare Simonetti ma non sarà della partita perché non è al meglio e noi vogliamo metterlo nelle condizioni di dare il massimo.

Ad agosto eravamo un cantiere, oggi abbiamo una identità. Il Picerno, e questo è un problema, non è cambiato. E' una squadra che è avanti alle altre sotto questo aspetto ed ha inserito nel proprio scacchiere pedine importanti.

Non posso lamentarmi della condizione generale della squadra. Agazzi e Improta non hanno i 90' nelle gambe ma sto pensando di schierarli dall'inizio perché con loro in campo il tasso tecnico si alza. Quanto potranno stare in campo dipenderà dalla partita che faremo. Non devono gestirsi ma dare il massimo.

Sui calci da fermo dovremo essere bravi. Se prendi 5 gol su 7 da palla inattiva subentra la paura. Dal canto nostro dovremo sfruttare al meglio le occasioni che avremo visto che abbiamo anche bravi battitori. Oggi, sotto questo punto di vista, siamo superiori all'avversario.

Bolsius e Carfora sono due calciatori che hanno lo strappo e che posso diventare determinanti a gara in corso. Da Tello mi aspetto che alzi il livello con le sue giocate.

La società punta molto su Alfieri che, però, ha saltato la preparazione per colpa della pubalgia. In Coppa Italia ha fatto una partita discreta. Insieme a Kubica può rappresentare una opzione a metà campo. Non ho gerarchie prestabilite ma mi baso su quanto vedo in settimana. Se servirà, Alfieri sarà pronto.

Ciciretti ha un problema muscolare che ne rallenta l'inserimento: resta un giocatore che può risultare determinante. Ha voglia di rientrare e recupererà presto.

El Kaouakibi mi ha impressionato per la sua fisicità. Il suo "motore" è di due categorie superiore. Al mio arrivo, si prendeva qualche rischio di troppo. Come braccetto sa già giocare ma ha margini importanti di miglioramento. Deve lavorare sulla costruzione e sulla tecnica senza fare affidamento solo sul fisico.

Benedetti ha avuto un piccolo problema muscolare e non farà parte dei convocati perché rischiarlo sarebbe inutile. Gli esterni che vanno in campo dipendono dal tipo di partita che ho in mente. Il cambio modulo ha penalizzato Benedetti ma col lavoro è destinato comunque a dire la sua.

Masciangelo può diventare determinante ma non l'ho ancora visto al livello che mi aspetto da lui e quando arriverà a quel punto saranno problemi per tutti. Rillo è stata una bella sorpresa: il massimo può darlo come braccetto.

Terranova comincia a migliorare. La difesa, quindi, si va pian piano completando ed il suo esordio è vicino.

I campi in sintetico non sono tutti uguali ma sarebbe comunque dannoso cambiare spesso in settimana".