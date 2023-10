G.s. Serie C, gir. C. Squalificato un tecnico, multato un calciatore

Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Ottobre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VILLA ALBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

A) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, ritardava la ripresa del gioco;

B) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso avvalendosi del calciatore CARRETTA FRANCESCO in panchina il quale riportava le indicazioni direttamente all’Allenatore in seconda CUDAZZO FRANCESCO.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

AMMENDA € 500,00

CARRETTA FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all'Allenatore CUDAZZO FRANCESCO comunicategli dall’Allenatore espulso VILLA ALBERTO, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed).