Serie D/F: tre giornate a Ortolini, una a Corvino e Battista
Sono tre i calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo le gare della quinta giornata. Raffaele Ortolini dell'Avezzano dovrà saltare tre gare dopo l'espulsione rimediata durante la gara contro il San Nicolò Notaresco. Di un turno lo stop per gli altri due espulsi di giornata Corvino del Campobasso e Battista del Tivoli.
I provvedimenti:
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 200,00 CALCIO ATLETICO ASCOLI
Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ORTOLINI RAFFAELE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno. ( R A - R AA )
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORVINO VINCENZO(CAMPOBASSO F.C.)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BATTISTI STEFANO(TIVOLI CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
GOLIA FRANCESCO FLAVI(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
HUTSOL MARYAN(CALCIO TERMOLI 1920)
MAIORINO GIOVANNI(CALCIO TERMOLI 1920)
DI BARTOLO MARZIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
GEMINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)
GUBELLINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
PENSALFINI MATTIA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
PERTOSA ALESSIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CAMILLONI MANUEL(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
CECCARELLI LUCA(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
DIAMBO AMADOU(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
MAZZEI ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
BRACAGLIA ANDREA(FOOTBALL CLUB MATESE)
PAGLIARI LORENZO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
MANTINI GIORGIO(L AQUILA 1927 SSDARL)
TAVONI FILIPPO(L AQUILA 1927 SSDARL)
CAPECE GIORGIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
BARBERINI CHRISTIAN(SAMBENEDETTESE SSDARL)
SANTARELLI FLAVIO(TIVOLI CALCIO 1919)
FILI GIUSEPPE(UNITED RICCIONE SRL)
PELLACANI LORENZO(UNITED RICCIONE SRL)
RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
PINELLI MATTIA(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
CAIAZZA ALDO(CALCIO TERMOLI 1920)
MONTEIRO DE OLIVEI DIOGO(CALCIO TERMOLI 1920)
LAZIZ ADAM(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
KERJOTA SABAH(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
LESI FIALMPI(FOOTBALL CLUB MATESE)
TAGNANI ELIAS(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
PERSIANI FRANCESCO(L AQUILA 1927 SSDARL)
SARRITZU STEFANO(L AQUILA 1927 SSDARL)
AMORE JORDAN PIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
SCAFFIDI FILIPPO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
GELONESE LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CURTOSI FLAVIO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
MASTRANTONI DAVIDE(SORA CALCIO 1907)
FERRARA ANTONIO(UNITED RICCIONE SRL)
FERRARA VINCENZO(VASTOGIRARDI)
TOCCO LEONARDO(VASTOGIRARDI)