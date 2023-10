Editoriale azzurro - Se il Novara fosse di tutti

La mente del presidente Ferranti viaggia più veloce dei punti in classifica così come la sua voce visto che, nonostante un periodo da cui tutti vorremmo allontanarci e dopo aver dato l’illusione di volersi tenere stretto il club azzurro, rilascia dichiarazioni alla “Stampa” che testimoniano, ancora una volta, le sue opinabili tempistiche comunicative.

Siamo abituati alla lunaticità delle sue decisioni tecniche ed imprenditoriali ma l’unica attenzione che si dovrebbe dare ora è al campo e ai giocatori che ci corrono sopra. Invece: “Sto pensando ad una forma di azionato popolare in grado di sostenere la società e stimolare l’intervento delle forze vive di Novara. Ho già incontrato i responsabili delle diverse componenti della tifoseria ottenendo un’adesione entusiasta dell’iniziativa”. Se lo vuole lei, parliamone Presidente.

Attraverso l’azionato popolare una parte del club passa a persone, siano esse tifosi, piccoli (o grandi) imprenditori o semplici cittadini che decidono di acquistare direttamente una quota della squadra diventando, in percentuale di investimento, soci effettivi. Praticamente la proprietà del club viene spartita a piccoli investitori chiamati “non istituzionali” che hanno tutto il diritto, essendo soci, ad esprimere la propria opinione anche votando in caso di assemblee. Una soluzione che, di solito, viene scelta sia per dare ossigeno finanziario agli attuali investitori, aiutandoli a livello economico, sia ad incrementare il legame (che sia odio o amore non ci è dato saperlo fino alla pratica) tra tifoseria e la stessa società.

A Novara troppo spesso sono state accolte come valide le opinioni de “la qualunque” tanto che il marasma di idee ed il collasso di coerenza non sono stati altro che l’insieme delle parole e dei consigli di tutti, esperti e non, che hanno frullato il cervello dell’unica persona che fino ad ora aveva il permesso ed il potere di decidere e che ha seguito contemporaneamente le opinioni di tutti, per la sua indole comprensiva e ascoltatrice oppure per le sue idee calcisticamente poco definite.

L’azionato popolare è un sistema diffuso tra il calcio dilettantistico, mentre il primo esempio in Serie A è quello di “MyROMA” che nel 2009 è diventato un soggetto giuridico formato dai tifosi della Roma. Sempre in Italia, il politico Carlo Cottarelli, proprio recentemente, ha ri-presentato il progetto “Interspac” al fine di supportare il club nerazzurro: ci sono già 80.000 interisti che hanno investito 212.000 euro, con il permesso del presidente Steven Zhang e della proprietà Suning le quote versate potrebbero raddoppiare. All’estero il mood della democrazia sportiva è in voga - e sembra funzionare - da tempo; il Bayern Monaco è finanziato da grandi marche come Audi, Adidas, Allianz mentre i soci del Barcellona sono 233.000 in tutto il mondo senza contare che è un sistema societario utilizzato anche per altri sport come basket, volley, rugby e pallanuoto.

Perciò Ferranti, con questo strumento innovativo di trust vorrebbe ideare una rappresentazione democratica di veri sostenitori all’interno del Novara FC, aumentando tanto la partecipazione di ognuno quanto le varie idee, in un vortice economico utopicamente davvero promettente ed un marasma di idee alquanto confusionario.

Scelga lei Presidente, ma tra i vari piccoli soci che saranno entusiasti proprietari di un pezzo di cupola, si affianchi una persona che sappia esattamente quando consigliargli di mordersi la lingua. Comunichi le scelte ufficialmente e si tenga le idee, altrimenti diventa gossip. E alla nostra squadra non serve. Né ora, né mai.