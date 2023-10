Fiorenzuola-Novara 2-3, azzurri avanti in coppa

Rimontando due reti di svantaggio il Novara batte tre a due il Fiorenzuola e passa il turno di Coppa. Gli azzurri affronteranno il prossimo 8 novembre molto probabilmente al "Piola" il Pontedera.

La cronaca Novara subito pericoloso con una punizione di D'Orazio che termina poco alta sulla traversa, si scatena l'ex Borgosesia Omoregbe che al 10' batte con un sinistro per la prima volta Boscolo Palo e si ripete quattro minuti più tardi con un colpo di testa che non lascia scampo al numero uno azzurro. Al 20' il Novara accorcia le distanze con Prinelli su calcio d'angolo di D'Orazio, al 34' Corti su un errato disinpegno della difesa avversaria colpisce il palo, è il preludio della rete del pari che arriva al 38' con Gerardini che dopo un rimpallo su due difensori batte per la seconda volta Sorzi. Ripresa con meno occasioni, al 15' Corti non inquadra di un soffio la porta, al 25' Boscolo Palo in uscita disperata salva la porta azzurra, quando sembrano inevitabili i supplementari Sorzi si oppone a Donadio ma sul successivo corner Bonaccorsi sigilla la rete del definitivo tre a due.

FIORENZUOLA-NOVARA 2-3

Marcatori: 10' e 14'Omoregbe (F), 20'Prinelli (N), 38'Gerardini (N), 49'st Bonaccorsi (N).

FIORENZUOLA: Sorzi, Gentile (1'st Bondioli), Nelli (9'st Di Quinzio), Omoregbe (32'st Di Gesù), Seck (21'st Kenzin), Oneto, Coghetto, Silvestro, oddi, Beretta, Anelli. All. Bonatti

NOVARA: Boscolo Palo, Urso, Prinelli, Bonaccorsi, Gerardini (43'st Speranza), Corti, Scaringi (43'st Bagatti), Ranieri, Savini (17'st Gerbino), D'Orazio (17'st Donadio), Saidi (26'st Caradonna). All. Buzzegoli

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.