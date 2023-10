Audace Cerignola - Benevento: pronostici, quote e analisi

Il Benevento, attualmente secondo nel girone C di Serie C, fa visita all’Audace Cerignola, allenato da Ivan Tisci, che è dietro di 5 punti in classifica rispetto ai sanniti. Il match è valido per la settima giornata di campionato.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i ragazzi di mister Andreoletti: il “2” su IamBET è dato a 2,5 mentre su Eurobet a 2,45 e su William Hill a 2,35. Il segno “X” paga 3,10 volte la posta su IamBET e 3 volte la posta su Eurobet e Bet365. La vittoria dei padroni di casa, segno “1”, frutterebbe 2,78 volte la giocata su IamBET, 2,5 volte su Bet365 e 2,65 su GoldBet.

Non sono previsti molti gol, ragion per cui l’Under è dato a 1,59 su IamBET, 1,57 su Daznbet e 1,58 su Goldbet.

Essendo gli ospiti favoriti, il risultato esatto di 0-1 è quotato 7,10 su IamBET, 6,5 su Daznbet e GoldBet.