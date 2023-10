Serie C, C. Arbitri della 7a: Scatena a Cerignola, Sacchi a Catania

L'Aia ha comunicato gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 7a giornata del girone C di Serie C. Queste le designazioni nel dettaglio:

AUDACE CERIGNOLA – BENEVENTO

Gabriele Scatena - Avezzano

Roberto Allocco - Alba – Bra/Andrea Cravotta - Citta' di Castello

Gianluca Renzi - Pesaro

AVELLINO – POTENZA

Valerio Pezzopane - L'Aquila

Andrea Pasqualetto – Aprilia/Gilberto Laghezza - Mestre

Loris Graziano - Rossano

BRINDISI - JUVE STABIA

Ermes Fabrizio Cavaliere - Paola

Fabio Catani – Fermo/Franck Loic Nana Tchato - Aprilia

Giorgio Bozzetto - Bergamo

CATANIA – LATINA

Gabriele Sacchi - Macerata

Francesco Romano – Isernia/Ayoub El Filali - Alessandria

Stefano Striamo - Salerno

CROTONE – PICERNO

Mattia Ubaldi - Roma 1

Emanuele Renzullo - Torre del Greco/Mario Chichi - Palermo

Luca Schifone - Taranto

GIUGLIANO – TARANTO

Dario Madonia - Palermo

Giorgio Ravera – Lodi/Marco Porcheddu - Oristano

Gabriele Iurino - Venosa

MONOPOLI – FOGGIA

Antonino Costanza - Agrigento

Davide Merciari – Rimini/Marco Pilleri - Cagliari

Leonardo Mastrodomenico - Matera

MONTEROSI TUSCIA – CASERTANA

Silvia Gasperotti - Rovereto

Michele Colavito – Bari/Emanuele Fumarulo - Barletta

Roberto Lovison - Padova

SORRENTO - ACR MESSINA

Francesco D’Eusanio – Faenza/Francesco Collu - Oristano

Pio Carlo Cataneo – Foggia/Giuseppe Lascaro - Matera

TURRIS - VIRTUS FRANCAVILLA

Abdoulaye Diop - Treviglio

Diego Peloso – Nichelino/Francesco Tagliaferri - Faenza

Luca Tagliente - Brindisi