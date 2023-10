Editoriale Azzurro - Massimo (Decimo) Ferranti

Mi chiamo Massimo Ferranti unico vero comandante dell’esercito del nord, il Novara Football Club, così potrebbe iniziare questa storia se la dovessimo raccontare. Come fosse Massimo Decimo Meridio, gladiatore romano, tra indecisioni e decisioni indecise ieri, 2 ottobre 2023, il presidente Massimo Ferranti trionfa ufficialmente come unico comandante del club novarese deflagrando l’arabo Neser Altamimi. La comunicazione ufficiale divulga l’avvio del diritto di opzione, previsto dal contratto, per il riacquisto delle quote cedute lo scorso luglio al Racing City Group Service (del proprietario imprenditore arabo) pari all’8% di capitale che decreterà lo stesso Ferranti unico proprietario del Novara FC con il 100% delle quote.

Quindi, arrivederci Altamimi, Ferranti prosegue solo almeno fino a quando la musica del suo tango dei cambiamenti ripartirà verso sinfonie accattivanti. Eh già, perché il nostro imprenditore ci ha ormai abituato a cambi di percorsi improvvisi e impulsivi ponendo interrogativi su modi e moventi e promesse di grandissimi sogni fino alla caduta di prospettive. D’altra parte lui stesso ammette gli errori commessi ma “ho investito su emozioni” ci racconta, e quelle si sa, sono sempre così volubili che seguono la stella polare delle idee di chi le prova.

L’anno scorso ha deciso di cambiare pelle alla squadra, più e più volte, in un volteggio di confusione che ha portato scontentezza e sfiducia verso il patron delle risaie: ”Come ben sapete la scorsa stagione ho investito un ingente capitale nella speranza di portare il Novara in serie B in un solo anno”. Quest’anno invece, per evitare spiacevoli inconvenienti, ha quasi deciso di andare sull’usato, come contrappeso, a causa de “la forte delusione e la consapevolezza di non aver più la forza finanziaria per riportare il Novara ai fasti del passato mi hanno convinto che era arrivato il momento di vendere. Ho vagliato diverse proposte ma nessuna mi ha convinto. L’ ultima sembrava quella buona ma mi sbagliavo, sono mancate garanzie di serietà “. Tradotto, sembrava un’occasione ghiotta, di quelle che se prese al volo possono svoltare il destino ma quel destino non ha bussato alle porte del (suo) futuro. Magicamente l’umore risale, il gladiatore è pronto a risollevate l’esercito dai nefasti avvenimenti e riportarlo alla gloria: “Oggi riparto con convinzione e vorrei che questo momento venga considerato come decisivo per poter costruire insieme un Novara che sia sempre più motivo di orgoglio e di coinvolgimento” come fosse un elegante magistero su cui poter contare.

Ringrazia Ferranti, di “questi splendidi anni passati insieme, forse i più emozionanti e coinvolgenti della mia vita” prima di dare il via ad un’altra pagina di un romanzo meraviglioso di storia romana. Nel frattempo, con il permesso dell’Olimpo, al mio segnale scatenate l’inferno, fino a quando non si udirà un’altra musica, magari un rap americano.