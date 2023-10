Benevento-Giugliano. Comunicazione di sicurezza per i tifosi

Il Benevento Calcio, in occasione della prossima gara casalinga di Coppa Italia Serie C Benevento-Giugliano in programma mercoledì 04.10.2023 con inizio alle ore 20:45, comunica ai propri sostenitori che i cancelli dello Stadio saranno aperti a partire dalle ore 18:45.

Si comunica che, esclusivamente per questa gara, per i settori CURVA NORD LOCALI, TRIBUNA SUPERIORE, TRIBUNA INFERIORE e TRIBUNA CENTRALE non sarà ammessa la vendita dei tagliandi.

I possessori dei tagliandi di Curva Sud dovranno accedere esclusivamente dal prefiltraggio Cancello 2 (lato Tribuna); mentre i possessori dei tagliandi Distinti dovranno accedere esclusivamente dal varco 7 (lato Nord) effettuando l’abituale percorso di transito del Piazzale degli Atleti d’Italia (adiacente all’Antistadio “Carmelo Imbriani”).

Invitiamo pertanto, al fine di evitare lunghe file ed attese, di anticipare l’arrivo allo Stadio Ciro Vigorito.

Si ricorda, inoltre, che i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito, il giorno gara resteranno chiusi per disposizione di Ordine Pubblico, l’eventuale acquisto dei tagliandi potrà avvenire presso i punti vendita Ticketone abilitati oppure on-line collegandosi al sito Ticketone.it al link sport.ticketone.it

Si richiede, infine, di prendere visione ed osservare il Regolamento d’Uso dello Stadio 2023.24 (Clicca QUI), nonché osservare quanto indicato al fine di contribuire alla riuscita di una bella serata di sport e clima sereno.