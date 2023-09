Quarto turno serie D: 11 anticipi del sabato; il programma

Il prossimo weekend darà il via alla quarta giornata di Serie D, la quinta giornata per i Gironi A, B e I. Ci saranno undici anticipi per sabato. Nel solo Girone A, sette sfide saranno in programma: alle 15 Albenga affronterà RG Ticino, Milano giocherà contro Alba, Bra sfiderà Sanremese, Chisola incontrerà Chieri, e Gozzano se la vedrà con Derthona. Alle 16, Borgosesia giocherà contro Ligorna e Vado incontrerà Fezzanese. Gli altri anticipi comprendono, alle 15, tre partite del Girone B: Club Milano vs Crema, Desenzano contro Caldiero Terme, Palazzolo contro Legnano e, nel Girone E, Sporting Trestina contro Ghiviborgo.

Domenica 1 ottobre ci saranno altre 72 partite in programma. La giornata inizierà alle 14 con Latte Dolce che sfiderà San Marzano e alle 14:30 Gladiator giocherà contro Sarrabus Ogliastra. Diverse altre sfide seguiranno alle 15 e alle 15:30. La giornata si concluderà alle 16 con Fidelis Andria che incontrerà Gravina. Nel Girone I, Lamezia Terme avrà un turno di riposo.

Alcuni incontri si svolgeranno a porte chiuse, tra cui Ostiamare contro Flaminia, Romana vs Anzio, Bitonto contro Città di Fasano, e Gallipoli contro Paganese. Ci saranno anche cambi di sede per alcuni match, come Atletico Castegnato contro Mori S. Stefano e Tau Altopascio contro Grosseto.

Designazioni arbitrali e il programma di domenica qui

Girone A: Albenga-RG Ticino (Esposito di Ercolano), Alcione Milano-Alba (Recchia di Brindisi), Bra-Sanremese (Faye di Brescia), Asti-Varese (Mancini di Pistoia), Vogherese-Pinerolo (Dallagà di Rovigo), Borgosesia-Ligorna (El Ella di Milano), Chisola-Chieri (Angelo di Marsala), Gozzano-Derthona (Borghi di Modena), Lavagnese-Pontdonnaz (Casali di Crema), Vado-Fezzanese (Teghille di Collegno)

Girone B: Arconatese-Ponte San Pietro (Acquafredda di Molfetta), Club Milano-Crema (Santinelli di Bergamo), Desenzano-Caldiero Terme (Matteo di Sala Consilina), Caravaggio-Piacenza (Palumbo di Bari), Casatese-Varesina (Carrisi di Padova), Folgore Caratese-Castellanzese (Giordano di Matera), Palazzolo-Legnano (Coppola di Castellammare di Stabia), Tritium-Brusaporto (Cafaro di Alba-Bra), Villa Valle-Clivense (Buzzone di Enna), Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina (Zammarchi di Cesena)

Girone C: Atletico Castegnato-Mori S. Stefano (Terribile di Bassano del Grappa), Bassano Virtus-Adriese (Ferrara di Roma 2), Breno-Union Clodiense (Moro di Novi Ligure), Chions-Mestre (Sacco di Novara), Dolomiti Bellunesi-Campodarsego (Ismail di Rovereto), Luparense-Virtus Bolzano (Spinelli di Cuneo), Monte Prodeco-Portogruaro (Pascuccio di Ariano Irpino), Montecchio Maggiore-Este (Colelli di Ostia Lido), Treviso-Cjarlins Muzane (Caggiari di Cagliari)

Girone D: Borgo San Donnino-Mezzolara (Niccolai di Pistoia), Certaldo-Progresso (Calzolari di Albenga), Fanfulla-Ravenna (Maccorin di Pordenone), Imolese-Sammaurese (Castellano di Nichelino), Lentigione-Corticella (Antonini di Rimini), Prato-Aglianese (Petrov di Roma 1), San Giuliano City-Forlì (Toro di Catania), Sant'Angelo-Victor San Marino (Di Renzo di Bolzano), Pistoiese-Carpi (Striamo di Salerno)

Girone E: Cenaia-San Donato Tavarnelle (Amadei di Terni), Figline-Pianese (Mirri di Savona), Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi (Bianchi di Prato), Livorno-Vivi Altotevere Sansepolcro (Vailati di Crema), Poggibonsi-Ponsacco (Gallo di Bologna), Sangiovannese-Real Forte Querceta (Rodighiero di Vicenza), Seravezza-Orvietana (Dania di Milano), Sporting Trestina-Ghiviborgo (Piccolo di Pordenone), Tau Altopascio-Grosseto (Martini di Valdarno)

Girone F: Termoli-Roma City (Iurino di Venosa), Campobasso-L'Aquila (Torreggiani di Civitavecchia), Chieti-Vigor Senigallia (Velocci di Frosinone), Matese-Atletico Ascoli (Schifone di Taranto), Real Monterotondo-Forsempronese (Frazza di Schio), Notaresco-Tivoli (Zito di Rossano), Sambenedettese-Alma Juventus Fano (Liotta di Castellammare di Stabia), United Riccione-Sora (Ammannati di Firenze), Vastogirardi-Avezzano (Tropiano di Bari)

Girone G: Atletico Uri-Boreale (Ciaravolo di Torre del Greco), Cassino-Cynthialbalonga (Pazzarelli di Macerata), Gladiator-Sarrabus Ogliastra (Leone di Avezzano), Ischia-Cavese (Di Mario di Ciampino), Nocerina-Ardea (Graziano di Rossano), Ostiamare-Flaminia (Moncalvo di Collegno), Romana-Anzio (Falleni di Livorno), Sassari Latte Dolce-San Marzano (Lupinski di Albano Laziale), Trastevere-Budoni (Pasquetto di Crema)

Girone H: Bitonto-Fasano (Grieco di Ascoli Piceno), Gallipoli-Paganese (Pasculli di Como), Fidelis Andria-Gravina (Frasynyak di Gallarate), Gelbison-Martina (Femia di Locri), Manfredonia-Angri (Giudice di Frosinone), Matera-Santa Maria Cilento (Zangara di Catanzaro), Nardò-Barletta (Caruso di Viterbo), Palmese-Casarano (Rodigari di Bergamo), Rotonda-Altamura (D’Andria di Nocera Inferiore)

Girone I: La Fenice Amaranto-Siracusa (Raineri di Como), Akragas-Trapani (Migliorini di Verona), Canicatti-S.Agata (Toselli di Gradisca d’Isonzo), Acireale-San Luca (Giordani di Aprilia), Locri-Gioiese (Palmieri di Avellino), Nuova Igea Virtus-Portici (Moretti di Cesena), Afragolese-Ragusa (Testoni di Ciampino), Sancataldese-Licata (Sassano di Padova), Vibonese-Castrovillari (Panici di Aprilia)