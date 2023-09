Novara FC, Buzzegoli: “Dobbiamo trovare la chiave della vittoria”

La scadenza della decisione di cessione o meno del Novara FC doveva essere il 30 settembre 2023 ma lo stesso imprenditore Altamimi, proprietario dell’8% delle quote della società novarese fino a scadenza mese, impegnato su altri fronti sportivi, ha chiesto un posticipo all’attuale presidente Ferranti. Il 5 ottobre 2023 sarà il giorno “x” in cui si dovrebbe stilare il futuro societario. Numerosi i rumors che testimoniano la decisione di Ferranti nel non volere aspettare tale data e nel non voler vendere all’imprenditore arabo.

Sesta giornata di campionato La squadra intanto, dovrà concentrarsi per il match previsto per venerdi’ 29 settembre alle ore 20.45 allo stadio “ Gavagnin Nocini” contro la Virtus Verona. Il giudice di gara scelto per designare il match sarà Andrae Zanetti di Rimini, aiutato dagli assistenti Michele Decorato di Cosenza e Vincenzo Abbinante di Bari mentre il quarto uomo sarà Davide Matina.

Conferenza pre gara Secondo mister Buzzegoli, in sala stampa al “Piola” prima della trasferta “ Il risultato diventa determinante oggi, sicuramente contano le prestazioni che alla lunga portano ai risultati ma le mancanze più grosse sin dalle prime giornate non sono state le prestazioni ma il risultato. Dobbiamo andare a ricercarlo su ogni campo perché è quello che ci manca e ne abbiamo bisogno perché abbiamo bisogno di ossigeno sia per la classifica sia a livello di umore. Ogni partita diventa determinante.”

Obiettivo vittoria A chi parla di salvezza l’allenatore della Cupola ricorda che siamo solo alla sesta giornata “Il campionato è appena cominciato, per parlare di obiettivi a lungo termini c’è tempo. Si sente il peso dei risultati ma nello stesso tempo sono convinto di quello che facciamo e vedo anche convinzione nei ragazzi. Tranne a Padova, il Novara è sempre stato propositivo. Le occasioni dobbiamo iniziare a sfruttarle perché le occasioni fine a se stesse alla lunga non portano a niente”

Gli sfidanti Sulla Virtus Verona Buzzegoli riflette: “Andiamo a giocare in un campo dove l’ambiente e’un più stretto quindi qualcosa dovremmo variare perché ci sarà un po’ meno ampiezza, dobbiamo cercare di avere alternative per la fase offensiva, cercheremo qualcosa di diverso all’interno della partita, dando più presenza in verticale perché la Virtus è difficile aggirarla. È molto brava nel contropiede, sono molto attenti a sfruttare le occasioni. Non voglio comunque modificare totalmente quello fatto fin oggi perché la squadra non manca di tiri in porta ma di finalizzazione, bisogna migliorare le percentuali sotto porta ed il duello in area di rigore, in questo siamo fragili, se commettiamo un’ ingenuità la paghiamo e non è sfortuna, sono momenti del campionato e quando il momento è così bisogna stare attenti a tutto per concedere il meno possibile. Dobbiamo trovare la chiave della vittoria.”

Appello Nella rosa azzurra, Khailoti, uscito per un problema muscolare durante il match contro la Giana Erminio, presenta solo un affaticamento muscolare, decideranno su consiglio medico poco prima della partita se potrà essere utilizzato mentre Urso ha un problema all’adduttore quindi sarà difficile poterlo vedere in campo.