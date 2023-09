Inter-Sassuolo 1-2, Berardi ribalta i nerazzurri

Il Sassuolo si conferma sempre più ammazzagrandi, dopo aver sconfitto la Juventus 4 giorni fa ora è il turno dell'Inter a cadere sotto i colpi dei ragazzi di Dionisi. Una gara che però non parte nel migliore dei modi, sono infatti i nerazzurri ad andare in vantaggio nel finale del primo tempo grazie ad un gran gol di Dumfries. I neroverdi non si abbattono e prima sfiorano il pari con un colpo di testa di Erlic, poi ribaltano la gara nell'arco di 10 minuti. Al 53' arriva il pari di Bajrami su assist di Berardi, poi lo stesso Berardi infiamma San Siro con un eurogol da fuori area che si insacca alle spalle di Sommer. I nerazzurri tutti avanti sfiorano più volte il pari con l'ex Frattesi e Lautaro Martinez ma il risultato premia i neroverdi.