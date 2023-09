IamBET: Benevento vs Crotone, le quote parlano chiaro. Le comparazioni

Il Benevento di mister Andreoletti ospita il Crotone al “Vigorito” nella sesta giornata del girone C di Serie C. L’incontro tra giallorossi e rossoblù calabresi non è uno come tanti visti gli asti e le ruggini che risalgono al passato.

Per i quotisti di IamBET, ad essere favoriti sono i giallorossi padroni di casa: il segno “1” è quotato a 1,95; il pareggio è dato a 3,30. Secondo Bet365, invece, la vittoria degli ospiti frutterebbe 3,80 volte la giocata.

La gara dovrebbe essere caratterizzata da pochi gol, motivo per il quale su IamBET l’“Under 2,5” è dato a 1,66 mentre su Better l’“Over 2,5” paga 2,05 volte la posta.

In base al pronostico favorevole ai padroni di casa, il risultato esatto 1-0 è quotato a 6,40 su IamBET mentre la “vittoria all’inglese”, 2-0 per i giallorossi, a 8,50 su Bet365.