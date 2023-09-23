Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo
Queste le decisioni, per quanto concerne il girone F, del Giudice Sportivo avv. Merone dopo le gare della terza giornata di Serie D. Eccole nel dettaglio:
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 1.000,00 AVEZZANO CALCIO AR.L.
Per avere propri sostenitori lanciato all’indirizzo di un assistente arbitrale una bottiglietta vuota, colpendo alla mano.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
PIROZZI SERGIO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)
MARTINO ALESSIO(CALCIO TERMOLI 1920)
CAMPOLO STEFANO(SORA CALCIO 1907)
BIFINI ALESSIO(VASTOGIRARDI)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
GOMIS KALAGNA GELUCSO(FOOTBALL CLUB MATESE)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
HUTSOL MARYAN(CALCIO TERMOLI 1920)
TOMBA ALESSANDRO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
CONTI MASSIMO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
MANCA NICOLO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
PAGLIARI MARCO(SAMBENEDETTESE SSDARL)
GEMINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)
BATTISTI STEFANO(TIVOLI CALCIO 1919)
MONTESI ALESSANDRO(TIVOLI CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
SAPONARO MICHELE(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
ANGELILLI MANUEL(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
COSTA FERREIRA PEDRO M.(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
PERTOSA ALESSIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
PIETRANGELI CHRISTIAN(AVEZZANO CALCIO AR.L.)
BARCHI SAMUELE(CALCIO TERMOLI 1920)
HERNANDEZ PEREZ KILIAN(CALCIO TERMOLI 1920)
SCOPPA FEDERICO MATIAS(CALCIO TERMOLI 1920)
RIPA FRANCESCO(CAMPOBASSO F.C.)
DI SABATINO ETTORE(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
DIAMBO AMADOU(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
GATTO ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
VESI MARCO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)
SERFILIPPI DANIEL(F.C. VIGOR SENIGALLIA)
AMICI PIETRO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
FRATERNALI FRANCESCO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
PAGLIARI LORENZO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)
BRUNETTI ALESSANDRO(L AQUILA 1927 SSDARL)
CALISTO ALESSIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
COMPAGNONE DIEGO(REAL MONTEROTONDO SCALO)
BEKALE YLAN(ROMA CITY F.C. A.S.D.)
CAMPESTRE LEONARDO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)
COCO STEFANO(SAMBENEDETTESE SSDARL)
PEZZOLA LEONARDO(SAMBENEDETTESE SSDARL)
DI PRISCO MICHELE(SORA CALCIO 1907)
GUBELLINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)
VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)
FATATI ALESSIO(TIVOLI CALCIO 1919)
SANTARELLI FLAVIO(TIVOLI CALCIO 1919)
VALENTINI GIANMARCO(TIVOLI CALCIO 1919)
FILI GIUSEPPE(UNITED RICCIONE SRL)
MAIO FRANCESCO(UNITED RICCIONE SRL)
PELLACANI LORENZO(UNITED RICCIONE SRL)
TONELLI SIMONE(UNITED RICCIONE SRL)
ANTOGIOVANNI GIOVANNI(VASTOGIRARDI)