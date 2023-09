Novara-Giana 1-1, azzurri beffati al novantesimo

Sembrava tutto apparecchiato per la prima vittoria stagionale del Novara di Buzzegoli ed invece un gol di Perna al novantesimo costringe gli azzurri a rinviare la gioia; un successo che sarebbe stato meritato e sembrava prendere forma con il gol di Scappini, l'uno a uno è simile ad una sconfitta e l'aver lasciato l'ultima posizione in classifica è una magrissima consolazione.

La cronaca La Giana parte bene e sfiora il vantaggio con Fumagalli al quale si oppone bene Desjardins, il Novara cresce con il passare dei minuti, Scappini manca una ghiotta occasione e Calcagni centra un clamoroso incrocio dei pali ad un minuto dal riposo. All'8' della ripresa un'altra chance per Scappini al quale si oppone Zacchi, al 19' Scappini si riscatta e su cross di Boccia porta avanti il Novara; gli azzurri arretrano il baricentro ma non rischiano quasi nulla fino al novantesimo quando Perna castiga Desjardins, ennesima doccia gelata per la formazione del presidente Ferranti.