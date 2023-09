Sassuolo-Juventus 4-2, gara pirotecnica al Mapei Stadium

Nella quinta giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei stadium la Juventus di mister Massimiliano Allegri e dell’ex capitano neroverde Francesco Magnanelli. Nei bianconeri confermati davanti Vlahovic e Chiesa , mentre nei padroni di casa non ce la fa Consigli tra i pali, al suo posto Cragno.

Cronaca. La prima occasione è di marca juventina, al minuto 8 Rabiot non centra la porta da ottima posizione. Il Sassuolo trova invece la rete al primo tiro in porta con Laurienté, complice un grave errore di Szczesny. Il vantaggio neroverde dura però poco, perché una decina di minuti dopo arriva il pari bianconero con un autogol di Vina che per salvare su Mckennie mette la palla nella propria porta. La partita resta viva e piacevole con entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare. Sul finale di tempo Szczesny salva su colpo di testa di Berardi, ma è lo stesso Berardi a siglare il 2-1 con un bel tiro dal limite dell’area.

Nella ripresa la Juventus scende in campo con un altro spirito, Chiesa va subito vicino al gol con una punizione che passa sotto la difesa neroverde. Le squadre si allungano, occasioni da una parte e dall’altra, incredibile quella capitata a Laurienté che al 63’ si divora il gol solo davanti a Szczesny. Un minuto dopo è Vlahovic che manca clamorosamente la porta da pochi metri. Al 76’ i bianconeri pareggiano la gara con un bel gol di Chiesa su assist del neo entrato Fagioli. Un pari che anche questa volta dura poco, perché Pinamonti riporta avanti i suoi. Sassuolo di nuovo in vantaggio. Nei minuti di recupero c’è tempo per il quarto gol neroverde grazie ad un clamoroso autogol di Gatti.

Finisce così con la meritata vittoria del Sassuolo sulla Juventus, i neroverdi possono quindi respirare dopo un avvio di campionato complicato, per i bianconeri un deciso passo indietro.